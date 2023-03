La CDMX denunciará penalmente a Sonora Grill por actos de discriminación

El establecimiento separaba a los comensales por su color de piel o apariencia para darle una “buena” imagen al negocio.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer que se llevará a cabo un denuncia penal en contra del restaurante Sonora Grill por fraude o falsificación de documentos por haber presentado documentación apócrifa que se hizo pasar como emitida por la administración de la capital.



La titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Geraldina González, informó que se ha confirmado la práctica de políticas de segregación y discriminación en contra de los clientes en los establecimientos de esta cadena. El modus operandi del local era sentar a los comensales en lugares dependiendo de su apariencia o condición racial a fin de dar una imagen al negocio.



La funcionaria destacó que tras una denuncia llevada a cabo por medio de redes sociales se decidió llevar a cabo un seguimiento al caso a través del expediente de queja Q-832022, el cual finalizó con la conclusión de que se estaba actuando en contra de la dignidad de las personas.



La mandataria capitalina aseguró que el establecimiento buscó a las autoridades y a los denunciantes para tratar de resolver este asunto fuera de la vía legal, pese a que Copred buscó ejercer la conciliación entre ambas partes.



La titular de Copred aseguró que la empresa presentó documentos en los cuales daba constancia de que se había capacitado al menos a 52 de sus empleados en contra de estas prácticas en línea. Uno de ellos, aseguró la compañía, se había dado desde la propia institución y uno más de la Conapred.



Además de esto presumía haber llevado a cabo un protocolo para recibir denuncias internas por prácticas llevadas a cabo por su personal, fotografías de pláticas en sus centros de labor, la elaboración de un código de ética para mejorar la forma en la que se brinda atención a los comensales y a los propios trabajadores.



“Ninguno de estos documentos se encaminó a refutar la presunción de que los establecimientos de Sonora Grill Group existen prácticas generalizadas de racismo y discriminación”, dijo.



Geraldina González informó que de las 52 constancias que se presentaron, 27 de los evaluados no acreditaron el curso, cinco ni siquiera estaban registrados en la plataforma. Para poder obtener esos documentos sin haber concluido satisfactoriamente las evaluaciones, apuntó era necesario entrar a la evaluación y no iniciarla.



“En algún momento lo terminaron sabiendo que no habían hecho a las evaluaciones”, dijo.



“Esto implica que las personas fueron conscientes que no realizaron la prueba, ni tuvieron una calificación mínima de ocho”, agregó.



Destacó que se entregaron cinco constancias apócrifas que se entregaron con los logos de un organismo descentralizado; es decir, fueron falsificadas.



La funcionaria aseguró que antes de cuestionar si en los establecimientos de esta cadena de restaurantes se cometía alguna práctica de discriminación, su primera acción en redes sociales fue desestimar las denuncias y los señalamientos sobre su servicio. En todos los documentos, se colocó la firma del Copred y de la misma Geraldina González.



“Buscó engañar a este consejo presentando 22 constancias reprobadas y cinco apócrifas”, dijo González, quien además apuntó que los empleados se aprovecharon de una falla técnica en el sistema para no realizar las evaluaciones de cada unidad.



Por todo estos hechos, el Consejo propone que se realice un diagnóstico interno, se haga una capacitación continúa del personal, se lleve a cabo una campaña antiracismo, se cree un protocolo de atención igualitario, se tenga un monitoreo continuo de los tratos hacia los comensales y que la alcaldía Miguel Hidalgo realice las inspecciones necesarias.



“Hacemos un respetuoso exhorto al Congreso de la Ciudad de México para hacer modificaciones a al Ley de Establecimientos Mercantiles”, dijo.



Ante estos hechos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se buscará la vía legal para actuar en contra de esta cadena de restaurantes.



“No solo no reconocen lo que Copred investigó y dictamina que hay discriminación o racismo; no solamente no lo reconoce, sino que simula hacer exámenes y peor aún, falsifica exámenes, eso es penal”, dijo la mandataria capitalina.



Sheinbaum Pardo dijo que la capital ha llevado a cabo una lucha constante en contra de la discriminación, por lo que no se puede tolerar que establecimientos como estos se burlen de estas prácticas y consideren que son normales. Añadió que tanto la falsificación de documentos como la discriminación son delitos penales, por lo cual se llevará a cabo la acusación formal ante las autoridades.



“No debe tolerarse el racismo en esta ciudad”, dijo.



Anunció que se hará la propuesta para que se modifique la Ley Establecimientos Mercantiles para que el gobierno central pueda llevar a cabo sanciones y no solamente las alcaldías.



González aseguró que incluso cuando se comenzó el seguimiento del caso, representantes de Sonora Grill intentaron contactarla para tratar de hallar a los denunciantes y así lograr un acuerdo fuera de la conciliación con las autoridades.



“Eso no forma parte del procedimiento. Eso tendría que hacer sucedido en todo caso en las sesiones de conciliación, pero que no había víctimas directas porque se abrió de oficio”.



Dijo además que los testigos fueron anónimos, debido a que temían que hubiera represalias en su contra en el sector restaurantero. Pese a que se ofreció a los dueños de la empresa mirar el expediente, acotó, no tuvieron el interés de solucionar por medio de un acuerdo legal.



La jefa de Gobierno dijo que es la primera vez que un establecimiento prefiere saltar la norma antes de buscar un acercamiento con la administración local a fin de resolver los problemas que hay en su servicio.



“Hay evidencia de que ellos no quieren resolver y no están reconociendo que hay prácticas racistas en el establecimiento, además de la falsificación”, dijo.