ENTREGA EBRARD PRUEBAS DE DESVÍO DE RECURSOS A FAVOR DE SHEINBAUM

Pero también dio a conocer que se han presentado “muchas denuncias ante diferentes instancias” por lo mismo.

Tras recibir el respaldo de dirigentes sindicales, Marcelo Ebrard, aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación, afirmó que entregó al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, las pruebas sobre el desvío de recursos públicos en favor de Claudia Sheinbaum y pidió a la Secretaría de Bienestar que “cumpla la ley y que respete el proceso” interno.



Después de que Mario Delgado, presidente del partido, dijo que no había pruebas de esas acusaciones, el ex canciller afirmó que este miércoles por la mañana le hizo llegar un comunicado explicándole que se las entregaron al presidente del consejo, “el órgano ante el cual se establecieron los acuerdos. Probablemente él no está enterado. La recomendación es que lo vea. Es un problema de comunicación”.



Afirmó que presentaron todas la pruebas que tenían “y lo que se acordó, por parte del partido, es que tomaría las medidas y así quedamos, pero probablemente (Delgado) no lo sepa”.



Ofreció que su equipo dará a la prensa copia de lo que recibió el presidente del consejo, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.



Manifestó que también se han presentado “muchas denuncias ante diferentes instancias” por lo mismo.



En este proceso, señaló, exigimos “que cumplan los acuerdos que firmamos ante el consejo de Morena, con una serie de obligaciones. Si eso se respeta, y la libre decisión de las personas (en la encuesta, que será del 28 de agosto al 3 de septiembre), no creo que haya ningún problema. La unidad se basa en esos acuerdos. Así está establecido, y para eso firmamos todos”.



Ebrard respaldó el llamado de unidad que firmaron legisladores de Morena -excepto el grupo de diputados que lo respalda.



“Todos estamos a favor de la unidad. Necesitamos también mantener la superioridad ética y moral del movimiento, y cumplir lo que ahí se dice. Primera vez en la historia que la gente va a tomar una decisión en una votación secreta y libre. Hagámoslo así”, manifestó.



El ex canciller confirmó que el domingo cerrará sus recorridos en la Arena Ciudad de México al mediodía. Pero “vamos a tener movimiento y acción en muchas ciudades del país”.