La FGR cita a Jorge Luis Lavalle maury por acusaciones en su contra por casosOdebrecht y Agro Nitrogenados

El ex senador Jorge Luis Lavalle Maury informó que la Fiscalía General de la República (FGR) lo citó para el próximo 26 de enero para notificarle formalmente sobre las acusaciones emitidas en su contra hechas por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

A través de su cuenta de twitter, Jorge Luis Lavalle Maury señaló que fue citado por la FGR tras 6 meses “de especulaciones y calumnias”; dijo que comparecerá para conocer y evidenciar lo que denunció Lozoya en su contra.

Cabe recordar que Lavalle Maury formó parte de la denuncia que presentó Emilio Lozoya en agosto de 2020 contra 70 funcionarios y exfuncionarios por actos de corrupción, con lo que busca que la FGR le conceda un criterio de oportunidad para obtener beneficios en los procesos en su contra por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

En dicha denuncia, el exdirector de Pemex dijo que el exsenador era parte del grupo de legisladores panistas que durante la administración de Enrique Peña Nieto recibían sobornos a cambio de sus votos a favor de la reforma energética.

En agosto pasado, tras la denuncia de Lozoya, se informó que Jorge Luis Lavalle Maury obtuvo entre 2016 y 2017 al menos siete contratos para realizar obras como socio de cinco empresas que se fundaron en el estado de Campeche, y fue con Empresas Charge, S.A. de C.V., con la que obtuvo contratos por alrededor de 31 millones de pesos.

Con Empresas Charge, Lavalle Maury y Carlos Said Lavalle Miled habrían obtenido:

En abril del 2017 ganó un contrato con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Campeche por 7 millones 457 mil pesos. El trabajo: rehabilitar la carretera La Misteriosa-Delicias.

En julio de ese año obtuvo un contrato en la Comisión de Agua de Campeche, por 6 millones 982 mil pesos para construir un drenaje pluvial.

En agosto de 2016 se hizo acreedor de un contrato con el gobierno de Campeche, por 5 millones 609 mil pesos, porque se instalara el drenaje.

En mayo de 2017 el gobierno de Campeche le dio un recurso de 3 millones 991 mil pesos para el equipamiento de 3 pozos.

Tras estas publicaciones, el ex senador dijo que Emilio Lozoya no puede probar sus dichos porque son falsos, y afirmó que está a disposición de las autoridades para cooperar en el esclarecimiento de los hechos.

Lavalle Maury se desmarcó de su ex colaborador Rafael Caraveo Opengo, quien fue captado en un video junto con Guillermo Gutiérrez Badillo, como funcionarios del Senado, recibiendo dinero.