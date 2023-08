Busca GEM contribuir a una maternidad libre de estereotipos de género

Imparten conferencia virtual “Maternidades y lactancia desde una perspectiva de género”.

Con la finalidad de promover la lactancia materna y lograr con ello el desarrollo pleno de las mexiquenses, la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), impartió la conferencia “Maternidades y lactancia desde una perspectiva de género”.



En este sentido, la Directora General de Perspectiva de Género, Diana Velázquez Sánchez, señaló que la titular de la Semujeres, Denisse Ugalde Alegría, ha puesto énfasis en la necesidad de dejar de ver las maternidades como un tema de mujeres sino un tema de corresponsabilidad social.



Por ello, indicó que a través de estas conferencias se busca crear conciencia en la sociedad y hacer ver las cosas de diferente manera.



Al respecto, Gabriela Munguía, profesional en apoyo en la lactancia materna en la Asociación Prolactancia Materna AC, resaltó que existen muchos significados y formas de ser madre, sin embargo, mencionó que el sistema social actual señala que, de acuerdo al sexo biológico, se asignan a las mujeres ciertos roles, entre ellos, el de ser madre, el cual se plantea como un destino y no una decisión.



Explicó que cuando se es madre pareciera que se deja de ser mujer, que no tienen necesidades propias y entonces aparece el rol de la buena madre, abnegada y sacrificada y la súper mamá, donde además de ser abnegada y sacrificada se suma la vida laboral.



Agregó que el empoderamiento femenino llegó a transformar el rol tradicional de madre, el cual lleva a otros espacios de libertad e independencia, sin embargo, es importante analizar los roles y estereotipos, ya que pareciera que esta transformación dota de más tareas, en lugar de pensar en una libertad y equidad.



Respecto a la lactancia materna, refirió que las mujeres se enfrentan a ciertos mitos como aquel que dice que la leche de las madres no es suficientemente buena, amamantar luego de los tres años de haber nacido su bebé no es correcto, señalar que los pezones planos no sirven para amamantar, entre otros.



Puntualizó que la lactancia es una decisión de las mujeres y personas lactantes y un derecho de madres e infantes, por lo que proteger y garantizar su ejercicio, dijo, es tarea de toda la sociedad, además de que ello contribuye a cumplir instrumentos jurídicos nacionales e internacionales como la Constitución Política de los Estado de Unidos Mexicanos en sus artículos 4 y 123 donde se puntualiza que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.



Así como la Convención para la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 12.2, donde se señala que los estados eliminarán la discriminación contra la mujer en lo que respecta a su acceso a los servicios de atención médica durante todo su ciclo vital, en particular en relación con la planificación de la familia, el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto.