Santiago Taboada se registra como precandidato del PAN a la jefatura de la CDMX

Desde el Auditorio Manuel Gómez Morín, en las oficinas del PAN, el aspirante recibió la constancia la cual, dijo, representa un compromiso para no defraudar al partido y a sus ideales.

Santiago Taboada se registró como el candidato único del Partido Acción Nacional para la precampaña rumbo a los comicios de 2024 en la Ciudad de México. El político buscará convertirse en el abanderado de la coalición opositora Va por la CDMX, la cual no ha decidido quién será el representante de sus esfuerzos en las urnas.



Acompañado de dirigentes, alcaldes, líderes y militantes del PAN, Santiago Taboada reconoció la unidad del partido y la importancia del mismo.



Llamó a los contendientes del FAM a cerrar filas y prometió aceptar cualquier resultado. “El enemigo no está en casa, está allá afuera y se llama Morena”, comentó.



No obstante, reiteró sus ganas por representar a la alianza y así borrar las desigualdades que hay en la capital.



Por su parte, el presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde, afirmó que el panismo en la Ciudad de México está a prueba, por lo que admitió lo esencial de ir en alianza para poder competir y ganar la jefatura de Gobierno.



“Hoy estamos en momentos en el que el panismo de la Ciudad está a prueba. No hay nadie ni nada encima del proyecto de ciudad. Hoy el bien mayor es sacar a Morena de los gobiernos”, dijo.



En su mensaje, adelantó que aún se está jugando la semifinal, pues falta definir al candidato oficial del FAM; no obstante, afirmó que, con la experiencia de Taboada, así como su plan de ciudad y los resultados obtenidos, se podrá vencer cualquier reto.



Ante ello, convocó al panismo capitalino a jugar la semifinal sin autoconfianza, ya que les están metiendo el pie desde otras fuerzas políticas.



En tanto, Marco Cortés, dirigente nacional del partido, confirmó que únicamente se recibió la solicitud de Santiago Taboada para competir por la jefatura de Gobierno a nombre del PAN, quien, afirmó, ha dejado buenos gobiernos a su paso por la capital.



El alcalde con licencia de Benito Juárez compite con Luis Espinosa Cházaro y con Adrián Rubalcava por este puesto. Los tres partidos analizarán en unos días quién será el encargado de competir por la alianza a fin de tratar de quitarle el control de la capital a Morena.



Santiago Taboada Cortina agradeció el apoyo de los asistentes a la asamblea vecinal en las inmediaciones del Mercado Constituyentes de 1917, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, quienes le refrendaron su respaldo y reconocieron los buenos resultados que dio cuando estuvo al frente de Benito Juárez.



“Sí hay otra manera de hacer las cosas… Lo primero que hay que hacer en esta ciudad es emparejar la cancha, que no importa donde vivas en esta ciudad, que tengas acceso a las mismas cosas y a los mismos derechos”, destacó.



Durante su mensaje, reprochó que el gobierno no haya hecho nada para mejorar la situación en la que viven en diversas zonas de Iztapalapa.



“¿Por qué no lo hicieron si gobiernan en el país, si gobiernan la ciudad y si gobiernan aquí? Precisamente porque no quieren que la gente en la ciudad viva mejor. Yo vengo aquí a plantearles una cosa, que nos quitemos la bota del cuello, que podamos organizarnos porque quedan siete meses de este mal gobierno y podamos sacarlos a punta de votos y empecemos a cambiar las cosas en toda la ciudad”, expresó.



Finalmente, en este sentido, señaló: “la gente en la ciudad tiene derecho a vivir mejor, sin importar en qué parte de la ciudad vivas. Yo no me voy a conformar; yo tengo 38 años y me quiero dar todo este tiempo para que el proyecto de la ciudad sea una realidad y no me voy a conformar con ver a mi ciudad como la veo, insegura, con falta de oportunidades”.