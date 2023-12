Gobierno de Peña espió a 1,500 personajes, revela testigo

Empresarios, periodistas y directivos de una televisora están entre las personalidades cuyos teléfonos habrían sido intervenidos con el spyware Pegasus.

En el inicio del juicio sobre el caso ‘Pegasus’, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que habrían sido espiados alrededor de mil 500 personas públicas, se revelaron los nombres de empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea; y periodistas como Carmen Aristegui y Jenaro Villamil, actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, entre otros.



En el marco del juicio oral que enfrenta Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Grupo KBH, una red de empresas ligada a la firma israelí NSO Group proveedora del software espía, el testigo de la FGR de nombre clave “Zeus” señaló directamente al entonces presidente Enrique Peña Nieto, así como al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al extitular del CISEN (hoy Centro Nacional de Inteligencia), Eugenio Imaz Gispert, como responsables del espionaje.



En la audiencia que condujo el juez de control con sede en el Reclusorio Sur, Luis Benítez Alcántara, el testigo colaborador sostuvo que dichos altos funcionarios mantuvieron comunicación directa con Uri Ansbacher Bendrama, propietario de KBH, para acordar a las personas cuyas comunicaciones debían ser intervenidas.



Según “Zeus”, el número de personas estaban integrados en una hoja de cálculo con mil 500 registros que contenían información de los números telefónicos, sus registros de llamadas, ubicaciones, así como fotografías y grabaciones de las personas que los que sus dispositivos fueron infectados con Pegasus.



La periodista Carmen Aristegui compareció en calidad de víctima, ya que, junto a otros comunicadores como Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón Jenaro Villamil y Pedro Ferriz de Con, fue blanco de espionaje, y señaló que entre 2015 y 2016 recibió una serie de mensajes con supuestas alertas y advertencias que fueron la vía por la que su celular fue intervenido.



Cuestionado sobre el caso y las acusaciones dadas a conocer por “Zeus”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió aguardar y conocer quién señalaba y el fondo del asunto. Sin embargo, aseguró no contar con información sobre el uso de ese tipo de programas o prácticas de espionaje de gobiernos anteriores.



“Puede ser que haya algo (sobre espionaje) en lo que era el CISEN, pero yo no sé de qué se haga algo. Bueno, lo que salió de las Guacamayas básicamente, pero siempre hemos padecido, ¿no?, nosotros de espionaje, siempre”, refirió.



Aunque pese a los señalamientos de organizaciones civiles e investigaciones periodísticas que han evidenciado el uso de Pegasus en la actual administración por parte del Ejército, el mandatario reiteró: “nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso”.