Sandra Cuevas buscará conformar nuevo partido; descarta unirse a Morena

La alcaldesa de Cuauhtémoc también dijo que no compartía las definiciones políticas de Adrián Rubalcava, sin embargo, lo respeta.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 20 de diciembre, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio a conocer que en 2024 llevará a cabo la creación de un organismo político con miras a convertirse en un nuevo Partido Político que pueda servir como una nueva alternativa para la ciudadanía mexicana.



La alcaldesa detalló cuál será su nuevo rumbo político de cara al 2024, esto luego de haber puesto una pausa a su relación con el Frente Amplio por México y su alianza “Juntos X la CDMX” tras haber quedado fuera de la terna para designar al precandidato por la Jefatura de Gobierno.



Sandra Cuevas detalló que la presentación de este nuevo organismo con miras a convertirse en un Partido Político se llevará a cabo el próximo 15 de enero de 2024 y unos días después, el 22 de enero, dará el anuncio sobre su futuro político de cara a las elecciones.



“He recibido la invitación de distintos políticos para seguir dentro de la vida pública de México, no he tomado una decisión final, quiero seguir escuchando a la gente, no quiero que me tachen de traidora, de desleal, quiero ser congruente, no quiero fallarme a mí misma, a mi familia y no quero fallarle a ustedes”, dijo la funcionaria durante la conferencia de prensa.



Cabe aclarar que Sandra Cuevas detalló que la fundación de este nuevo partido político está pensado para lo que suceda a partir de 2025, esto debido a que los plazos para las elecciones de 2024 ya han terminado.



Agregó que evaluará la diputación federal, algún cargo en el gobierno capitalino, así como la reelección y apuntó que ha hablado con los coordinadores de partido, aunque descartó por completo irse a Morena.



Durante este anuncio sobre el futuro político de Cuevas, Adrián Rubalcava apareció para dar un breve mensaje de respaldo para la alcaldesa, pues señaló que su relación es fuerte, que todavía cuenta con su apoyo y que “cuenta con todo su amor”.



Sandra Cuevas aseguró que no comparte las definiciones políticas de Adrián Rubalcava, sin embargo, lo respeta.