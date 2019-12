AMLO descarta aumento a precios de gasolina durante 2020

Esta mañana el presidente López Obrador se refirió al tema del precio de la gasolina, aseveró que la economía transita de manera inmejorable impactando en el bolsillo de los mexicanos y enfatizó que el siguiente año comenzará sin sorpresas, es decir, SIN AUMENTO DE IMPUESTOS, NI “GASOLINAZOS”.

Señaló que la inflación es controlada y está acompañada “de no aumentos, no aumentarán, impuestos, NO AUMENTARÁN LAS GASOLINAS, EL DIÉSEL, EL GAS, LA LUZ AL INICIO DE AÑO, como era costumbre. Entraba el año y la cuesta de enero y los ‘gasolinazos’, en algunos casos, eso se terminó”.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas es un gravamen que se aplica todos los meses para lograr las metas de recaudación del gobierno.

Para 2020, entre los productos que tendrán una actualización al IEPS serán los combustibles, es decir las gasolinas.