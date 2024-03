López Obrador enumera acciones que, dice, han dado resultados en seguridad

López Obrador volvió a proyectar la comparativa de homicidios entre sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, e hizo énfasis en el gobierno de Felipe Calderón, con quien dijo aumentaron casi 200%.

Al acusar que sus adversarios “han decidido” que el talón de Aquiles de su gobierno es el tema de la seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia de su gobierno y enumeró las acciones que, aseguró, han dado resultados.



En su conferencia mañanera de este jueves 21 de marzo en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, López Obrador también mostró estadísticas sobre el delito de secuestro: “¿No se acuerdan ustedes cómo secuestraban antes a la gente?”.



López Obrador volvió a proyectar la comparativa de homicidios entre sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari, e hizo énfasis en el gobierno de Felipe Calderón, con quien dijo aumentaron casi 200%: “Y nosotros lo hemos bajado en 22%”.



López Obrador indicó que su estrategia de seguridad ha funcionado porque:



“Estamos atendiendo las causas, porque estamos combatiendo la pobreza y lo hemos logrado, porque se ha disminuido la pobreza y eso es muy importante.



“Segundo, porque han mejorado los ingresos de las familias, y eso es muy importante. Tercero, porque nunca, nunca se atendía a los jóvenes como lo estamos haciendo ahora (…). Atender las causas porque tenemos una manera de pensar distinta a los conservadores, nosotros lo que sostenemos es que la paz es fruto de la justicia y ellos quieren resolverlo todo con el uso de la fuerza.



“¿Qué otra cosa nos ha funcionado? No permitir la corrupción. Trabajar juntos, Marina, Defensa, Seguridad, Gobernación, antes cada quien hacía lo que le correspondía o lo que pensaban, a veces ni se hablaban, ahora no.



“Cinco, la perseverancia, todos los días. Seis, algo que es importantísima, pintar la raya, la frontera, autoridad por un lado, delincuencia por otro (…) Otra, la seis o la siete, profesionalismo”, dijo López Obrador al volver a criticar a la extinta Policía Federal y destacar la creación de la Guardia Nacional.



“Por eso hemos avanzado, y hay también una cosa que es muy importante, el ejemplo”, añadió.



Al destacar una disminución de 80.7% en los secuestros, López Obrador mencionó los secuestros que se dieron en el periodo neoliberal.



“Un oaxaqueño excepcional, un empresario, Harp, fue secuestrado. Y en la época, creo que de Salinas; les voy a hablar, les voy a hablar de a quienes secuestraron. No sé si con Salinas, pero por esos tiempos, todo esto ayuda, pero no es para que yo me defienda, es para informarle al pueblo porque de esto la gente no se enteraba”, expresó al mencionar que el empresario radiofónico Joaquín Vargas fue secuestrado.



El presidente también mencionó los nombres de Fernando Senderos; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación con Salinas de Gortari; Fernando Martí, hijo del empresario fallecido Fernando Martí; Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial, y el cantante Vicente Fernández Jr.



“¿Les agrego más cosas?”, expresó el Presidente.



López Obrador también hizo referencia a los accidentes aéreos en los que murieron los secretarios de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora.



“¿Les agrego más? El secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, juzgado en Estados Unidos por vinculación con el narcotráfico. Entonces, ¿Vamos a hablar o no vamos a hablar?”, añadió.