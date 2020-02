Feminicidio se queda en la ley, pero se fortalecerá, acuerdan Fiscalía y Diputados

El fiscal aclaró que nunca buscó eliminar este tipo penal

El tipo penal de feminicidio “no desaparece” de las leyes mexicanas, sino que será reformado para facilitar su judicialización, y a finales de febrero estará lista la propuesta, acordaron este martes la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cámara de Diputados.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, reunido con 33 diputadas y cuatro diputados, el fiscal aclaró que nunca buscó eliminar este tipo penal, como denunciaron diputadas de Morena la semana pasada, sino empoderar la defensa de las mujeres.

Les propuso crear un pequeño grupo técnico que redacte una iniciativa durante este mes la reforma en materia de feminicidio “que resuelva sus problemas técnicos jurídicos”.

“Cuando un tipo penal es sumamente complicado no ayudamos a la víctima, tiene que ser un tipo penal tan claro, tan preciso, que tenga una objetividad tal que cuando llegamos a los jueces no se nos vengan abajo los asuntos porque faltó el detalle específico que finalmente no era el que iba a defender a la víctima”, dijo.

Gertz Manero sostuvo que actualmente cuesta mucho trabajo a los ministerios públicos judicializar y consignar al victimario de una mujer bajo la figura de feminicidio, por las condiciones que se requieren.

La reunión fue convocada por la Mesa Directiva de la Cámara. Antes de las palabras de Gertz Manero, diputadas de todas las bancadas le reprocharon su supuesta intención de desaparecer el feminicidio y convertirlo en un homicidio con agravantes porque, dijeron, va en retroceso de juzgar con perspectiva de género.

“El homicidio de una mujer no siempre es feminicidio, pero por protocolo debe investigarse como tal para después descartarlo como una línea de investigación y evitar vulnerar los derechos de las víctimas”, expresó Verónica Juárez, coordinadora de los diputados del PRD.

Martha Dekker Gómez, diputada PT, fue tajante al señalar que tipificar el feminicidio como homicidio doloso “es inaceptable, porque la propuesta da un plumazo y olvida la lucha que se ha dado por muchas décadas para lograr una sociedad justa e incluyente”.

“Señor fiscal, las diputadas del PT y los diputados le decimos un claro y fuerte no al intento de modificar el intento el tipo penal de feminicidio y que implique un retroceso en el contenido normativo vigente”, dijo.

También le justificaron la necesidad de mantener el tipo penal del feminicidio recordando el reciente caso de Ingrid Escamilla, mujer que fue desollada por su expareja en la Ciudad de México.

Sin embargo, al final de la primera intervención de Gertz Manero los reproches se convirtieron en aplausos, y pactaron crear a partir de este miércoles un grupo técnico que comience a redactar la iniciativa.