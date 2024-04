“Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey”: Xóchitl

La candidata presidencial del PAN, PRI, PRD consideró que si Claudia Sheinbaum no tiene casa se debe a que es “mala administradora”.

Xóchitl Gálvez Ruíz se lanzó de nueva cuenta contra su adversaria Claudia Sheinbaum Pardo y, tras el reclamo que hizo la candidata de Morena en el debate presidencial sobre la casa de la abanderada del PAN, PRI y PRD, le contestó sin nombrarla que si a los 60 años no tenía patrimonio, era “por güey”.



“Me reclamó (Claudia Sheinbaum) que yo viviera en una casa propia y que ella en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”, señaló en un evento en la zona exclusiva de Huixquilucan, Estado de México.



Tras los señalamientos en contra de estas declaraciones, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México especificó que su comentario era para Claudia Sheinbaum y señaló que si la morenista no tiene casa es porque es mala administradora y su exesposo un poco “gastalón”.



“Voy a hacer una aclaración, porque hice una declaración de que ´hay que ser güey para que a los 60 (no se tenga patrimonio). Me refería a la señora Sheinbaum. Si ella, en 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema, pero le referencia fue a la señora Claudia Sheinbaum”, aclaró Xóchitl Gálvez ante las críticas a su declaración.



Dijo que la candidata de Morena tenía su sueldo como jefa de Gobierno, por lo que consideró que ella no ha sabido administrar sus recursos.



La candidata de la oposición dedicó su día a recorrer municipios que integran el “corredor azul”, territorios encabezados por el PAN.



Ante ello, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, criticó a la candidata de la oposición y le dijo que menos mal no será presidenta, por lo que la llamada Cuarta Transformación seguirá con su política social de pensión para adultos mayores.



“Por eso la política social de pensión para adultos mayores es un éxito, porque es un acto de justicia frente a ese rezago histórico. Menos mal @XochitlGalvez no será presidenta y podremos seguir generando condiciones para vivir con dignidad y bienestar a cualquier edad”, escribió en su cuenta de X la morenista.