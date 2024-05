Se congratula Xóchitl Gálvez por haber amanecido arriba de Sheinbaum

Da conocer que el Presidente copió su propuesta de no cobrar ISR a trabajadores con salarios bajos.

“El día de hoy [miércoles] ya amanecimos arriba de la Sheinbaum, pero Morena no va a querer soltar la plaza tan fácilmente”, dijo la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, ante miles de simpatizantes.



En el primer mitin en el que fue acompañada por Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI y exgobernador de Sonora, aseguró que a la 4T “les está doliendo nuestra campaña”.



Prueba de ello, dijo, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le copió su propuesta de condonar impuestos a los trabajadores que ganan menos: “Todavía no llego a la Presidencia y ya tuve un logro. ¿Qué creen? Les voy a contar. En el debate anuncié que todas las personas que ganen menos de 15 mil pesos no van a pagar ISR. Pues (…) el Presidente de la República acaba de publicar un decreto para 9 mil pesos para abajo. Ya me copió, pero qué bueno, qué bueno que ya me copió, porque ¿saben qué?, ustedes trabajadores merecen mucho más”, expresó.



“Eso es muy importante, porque quiere decir que les está doliendo nuestra campaña. El día de hoy [ayer] ya amanecimos arriba de la Sheinbaum”.



Sin embargo, alertó a sus simpatizantes que viene lo más difícil de la campaña.



“Nos viene el mes más complicado, más difícil. Ellos no van a querer soltar la plaza tan fácilmente y nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo. Nosotros tenemos que luchar este mes, es un mes que les pido a cambio. Yo les voy a regalar seis años de mi vida. Ténganme confianza”, indicó.



Gálvez Ruiz aseguró que con ella en la Presidencia les va a ir bien a los trabajadores, porque van a tener un mejor salario y apoyos tributarios.



En su primera visita a Sonora en lo que va de su campaña, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México propuso buscar a las personas de 70 años y más que no han reclamado los recursos que tienen en las Afore para entregárselas y evitar que el gobierno “se los robe”.



Expresó su desacuerdo con la reforma aprobada por Morena y sus aliados para que el gobierno tome esos 40 mil millones de pesos para, presuntamente, aumentar el resto de pensiones.



“Ese dinero es de las personas que lo ahorraron, no es del Presidente ni de nadie. Lo que hay que hacer es buscar a las personas, a sus descendientes. Esas personas seguramente no se enteraron de que tienen ese dinero, yo no creo que nadie que sepa que tiene un dinero lo dejaría ahí. No lo saben”.



Por otra parte, al hablar sobre la clausura del último periodo ordinario de esta Legislatura, de la que formó parte, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca convocara a los legisladores de la oposición para reunirse y no tuviera la disposición de dialogar con todas las fuerzas políticas, y en cambio sí se reúne con las bancadas de Morena para celebrar sus “reformas ilegales”.