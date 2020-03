La Organización Mundial de la Salud declara pandemia de coronavirus.

De acuerdo con las declaraciones del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, los alarmantes niveles de propagación y gravedad del coronavirus, así como la falta de acción por parte de algunos gobiernos ha colocado a la COVID-19 como una nueva pandemia.

Durante su explicación, Ghebreyesus recalcó que “Pandemia no es una palabra para usar a la ligera. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios”. “Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”, subrayó el funcionario.

Esta nueva clasificación patológica sugiere una agresiva propagación del virus en una amplia variedad de países y fue realizada luego de que la OMS confirmara más de 118 mil casos de COVID-19 en al menos 114 países y unos 4,291 fallecimientos a causa de la enfermedad producida por el temido coronavirus. Por su parte, el experto de la OMS, Mike Ryan, declaró este mismo miércoles que “actualmente en la primera línea del coronavirus están Irán e Italia, pero muy pronto otros países se encontrarán en la misma situación”.