México está logrando disminuir la curva de contagios de coronavirus: AMLO

El Presidente tilda de electoralistas a las críticas a la Ley de Presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país está logrando disminuir la curva de contagios de coronavirus, aunque admitió que todavía quedan por delante “semanas difíciles”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario confirmó de que a menos que haya un brote de casos, algunas regiones, entre ellos los más de mil municipios que no registran pacientes con Covid-19, podrán reiniciar actividades el 17 de mayo, aunque siempre con cuidado” y “con protocolo de sana distancia”.

Además, anuncio que el día de mañana el gobierno anunciara una nueva proyección de casos para México, que se sumará al muy esperado -y seguramente devastador- informe de la Secretaría de Empleos correspondiente a abril, que se espera para los próximos días.

El presidente presumió sobre la respuesta del gobierno a la pandemia, asegurando que se están atendiendo los daños causados por el parate de la economía, y que buscan que las consecuencias no sean mayores con una batería de medidas económicas.

También aseguró que se ha logrado disminuir la curva de contagios.

“No sucedió lo que se temía y nos preocupara que se saliera de control y que no se tuvieran las camas, ventiladores y médicos para atender a los enfermos”, afirmó el presidente.

En esa línea, dijo que ya están llegando los ventiladores que el presidente de EU, Donald Trump, había prometido que enviaría para México, y reiteró que considera viajar a ese país para agradecerle en persona.

“Si las cosas marchan bien, si podemos iniciar el tratado el 1 de julio, voy también a agradecerle por el apoyo”, expresó AMLO, quien también dijo que haría lo mismo con el presidente de China, Xi Jinping, ya que afirmó que “se ha portado muy bien” con el pueblo mexicano, en referencia al envío de numerosos insumos médicos desde ese país.

Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas que ha suscitado la iniciativa de ajustar el Presupuesto, afirmando que están motivadas por fines electorales. “Ya todo lo quieren convertir en política”, dijo en su conferencia matutina.

Este miércoles, el presidente explicó que esta iniciativa responde a la necesidad de ajustar el presupuesto ante “la nueva realidad”, es decir, el impacto del Covid-19 en la economía, pero también para evitar que se siga ejerciendo el presupuesto de manera discrecional y se asignen partidas para otros fines.

Los opositores han lanzado duros cuestionamientos al respecto. Desde el PAN, Marko Cortés reaccionó afirmando que Presidencia “pretende gastarse el dinero del pueblo con ayuda de Morena”.

Pero el mandatario replicó esta mañana: “Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral, entonces el propósito es ese básicamente.

Y añadió: “Los que representan al conservadurismo no solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo”.

Opinó además que antes la aprobación del presupuesto “era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado, gastaba más del autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudada al país aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos, había una gran discrecionalidad”.