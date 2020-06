Fundamental el regreso a las actividades, con todos los cuidados sanitarios requeridos.: AMLO

El mandatario federal refirió que en estos momentos de depresión económica es necesario hacerlo

“No podemos quedarnos inmovilizados” fue el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó para justificar su gira de ocho días por diversos estados sureños del país en medio de la pandemia del COVID-19.

El mandatario federal refirió que en estos momentos de depresión económica es fundamental el regreso a las actividades, con todos los cuidados sanitarios.

“Tenemos que salir adelante. No podernos quedarnos inmóviles; debemos ir avanzado hacia la nueva normalidad y reactivar la actividad económica para que haya trabajo”, dijo el presidente de la República.

Al realizar una gira de supervisión por la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el jefe del Ejecutivo advirtió que el regreso a las actividades económicas se dará a la par de un estricto protocolo de vigilancia epidemiológica.

Aseguró que de darse un rebrote de coronavirus, el Gobierno federal sugerirá el confinamiento.

“Algunos opinan que hay que estar en las casas, sí, hay que cuidarnos, pero hay que tomar en cuenta que muchos viven al día y que tenemos que salir adelante, cuidándonos poco a poco“, puntualizó.

Cabe señalar, que aunque se dispusieron de vallas de contención para evitar que los pobladores se acercaran al evento, se registraron varias aglomeraciones de habitantes del municipio que no portaban cubrebocas.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que México vive un momento de definiciones por lo que se está en favor de la transformación del país o en contra de ella.

“Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta por mantener los privilegios de unos cuantos”, dijo desde la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz.

En su visita de supervisión de las obras de rehabilitación del complejo, el mandatario reafirmó que la corrupción no se volverá a permitir en México.

De igual forma, fustigó a quienes con un velo de intelectualismo y desde los cargos públicos buscan proteger al régimen de los privilegios a costa del sometimiento de los más pobres.

“Qué bueno que se definan, nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas”, aseveró.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de un tuit del historiador Enrique Krauze donde respaldó a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien el jueves sugirió que el presidente estaba detrás de las manifestaciones violentas en Guadalajara que se dieron por el arresto y muerte de Giovanni López en Ixtlahuacán.

El mandatario federal concluyó una gira de ocho días por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Veracruz y Tabasco donde supervisó obras del Tren Maya y la rehabilitación de refinerías.