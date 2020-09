Toledo dejó Semarnat por su salud y lo suplirá Albores

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Víctor Manuel Toledo dejó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por problemas de salud y será la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, quien lo sustituirá.

En conferencia el mandatario explicó que antes de que se conociera al audioescándalo en el que Toledo Manzur critica las contradicciones en el Gobierno federal, éste ya había expresado sus intenciones para renunciar al cargo debido a problemas de salud.

“Me estaba ya informando de que no se sentía bien, porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar, esto, desde antes de que se generara la polémica por el agroquímico y la semana pasada él me dijo que no podía seguir y me presentó su renuncia”, dijo el Ejecutivo federal.