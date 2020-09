Conoce a #LordEsMiCuerpo, no usa cubrebocas porque AMLO tampoco lo ocupa

Las redes sociales se han convertido en un poderoso instrumento de denuncia para algunos actos de injusticia y para exhibir a algunas personas cuyo comportamiento es reprobable, Esto le sucedió a #LordEsMiCuerpo, un personaje quien asegura que no usa cubrebocas, porque ni Carlos Slim ni AMLO lo usan.

El video fue filmado en Villahermosa, Tabasco y en él se puede ver a una persona al interior de un centro comercial discutiendo con personal de seguridad que le pide ponerse cubrebocas algo a lo que se niega el ciudadano.

“¿me salgo o me sacan? Como gustes, pero yo no voy a usar cubrebocas porque es mi cuerpo, me checaron la temperatura, yo mando y decido en mi cuerpo.” Responde el señalado ante las peticiones del personal de la plaza.

Pero no se detiene ahí sino que da ejemplos de por qué según él no usa el cubrebocas: “Carlos Slim no utiliza cubrebocas, Andrés Manuel López Obrador no utiliza cubrebocas porque es una farsa…Yo mando en mi cuerpo”.

Rápidamente las redes sociales se encargaron de balconear a #LordEsMiCuerpo quien seguramente la próxima vez que vaya a un lugar público llevará su cubrebocas.