SHEINBAUM DIJO QUE REFORMA DE INFONAVIT ES PARA IR TRAS CORRUPTOS

Ante las críticas de la reforma al #Infonavit, en la mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó “lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que no pueden ser sancionados porque el Infonavit tiene una estructura que no permite auditar”.



Sheinbaum, señaló “Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que haya transparencia en la asignación de vivienda de créditos, que tenga una estructura que permita un control y una auditoría, contrario a los que está diciendo la oposición”.