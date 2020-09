Acusan a FRENAAA de utilizar es su manifestación las tiendas de campaña que Canadá envió a México por el sismo del 19S

Luego de que el llamado Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) montó un campamento, a manera de protesta, en la Avenida Juárez, de la Ciudad de México, varios usuarios en redes sociales acusaron que las tiendas de campaña que el movimiento está usando son las mismas que el gobierno de Canadá envió a México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El 27 de septiembre de 2017, 10 después del trágico temblor que sacudió la Ciudad de México, el gobierno de Canadá, en su intención de brindar apoyo, donó 1,500 casas de campaña, cuyo valor era de alrededor de unos 10 millones de pesos. Esas casas de campaña, cuya capacidad era de 16 metros cuadrados, serían los refugios temporales para las cerca de 7 mil 500 personas afectadas por el desastre natural.

Pero, posteriormente, medios de comunicación reportaron que estas donaciones habían desaparecido.

No obstante, también se pronunciaron otros usuarios en contra de estas acusaciones, señalando que no se trataba de las tiendas de campaña donadas por Canadá en 2017 y tratando de comprobar que las características de las donadas y las que se están usando ahora por los manifestantes de FRENAAA no coinciden. Entonces acusan a los opositores al movimiento de estar difundiendo fake news.

A través de sus medios oficiales, FRENAAA convocó a ocupar el Zócalo de manera indefinida a través de los trends #SomosMéxico y #OcupaLaPlaza, pues esta misma acción sería realizada, informaron, en cinco diferentes ciudades de la República.

De acuerdo con el comunicado de prensa, las razones detrás del campamento su principal exigencia en lo que llaman “la primera etapa”, es la renuncia definitiva del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión de su cargo al frente de la Cuarta Transformación en diciembre de 2018.

Las razones tras su exigencia son siete y tienen que ver con la economía, la salud, el manejo de la pandemia por COVID-19, las recientes confrontaciones en La Boquilla, el supuesto autoritarismo, así como la presunta corrupción de los funcionarios ligados a la 4T.

En primer lugar, aseguran, se movilizaron por “los recientes sucesos luctuosos de Chihuahua”. De acuerdo con su comunicado, se ha visto una “priorización de los compromisos internacionales por encima del bienestar de pueblo mexicano”.

Además, agregaron “la forma autoritaria en la que el Gobierno tomó militarmente la Catedral Metropolitana” lo que calificaron como una “evidente muestra de la irreverencia y la absoluta falta de respeto a la libertad de culto”.

También añadieron el supuesto “pésimo manejo de la salud pública, principalmente por el desmantelamiento del Seguro Popular, la escasez de medicamentos y la falta de infraestructura”, así como los más de 70,000 muertos por COVID-19.

Otra de las razones tras su movilización, indicaron, es “la pauperización de la economía en todos los niveles, excepto en los entornos acomodados con el Gobierno Federal”. De acuerdo con FRENA, el gobierno hizo que “la crisis que se agravará debido a la falta de incentivos fiscales o crediticios para los pequeños emprendedores”, así como el desempleo o el cierre de negocios.

Destacaron, por otra parte, los recientes videos donde se puede ver al hermano de López Obrador y David León en los que intercambian presuntas donaciones a su partido. En el comunicado, aseguró el FRENA que se trata de corrupción, incremento patrimonial de su familia, además de que el “enriquecimiento ilícito de todos estos zánganos se aprecia a siete leguas”.

También consideraron que su movilización se debe a que “están documentados todos los crímenes cometidos por Andrés López, que se ha pasado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el arco del triunfo”.

Por último, otra de las razones tras el plantón indefinido del movimiento, es “el cambio inconsulto y autoritario en el Escudo Nacional Mexicano, utilizando el águila fascista del escudo de MORENA”.