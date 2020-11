AMLO asegura que hay diferencias al interior de FRENAAA

El 20 de noviembre será discreto y con pocos participantes, dijo el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) habían anunciado que se iban del Zócalo y no lo han hecho, esto debido a que hay diferencias dentro del movimiento.

Los de FRENAAA “ya anunciaron que van a retirarse, pero todavía no lo hacen, parece que hay problemas al interior de esta organización, esto pues es propio de los movimientos”, comentó López Obrador en su conferencia matutina.

El domingo, FRENAAA indicó que retiraría su campamento del Zócalo capitalino el fin de semana y que convocará a una manifestación en el Monumento a la Revolución.

El movimiento en contra de la actual administración indicó que la violencia en su contra se ha incrementado por parte de reventadores pagados por el Gobierno.

“Creo que tienen problemas porque dieron a conocer que ya se iban y no se han ido porque tienen diferencias”, señaló el mandatario nacional.

“Lo que sí les puedo decir es que se les garantizo la libre manifestación de sus ideas y si deciden quedarse va a ser lo mismo, y siempre se les va a respetar su derecho a disentir, no hay represión a los opositores, ojalá resuelvan sus diferencias y que sigan adelante, sigan luchando”, agregó.

López Obrador señaló que el acto del 2020 será discreto y con pocos participantes. “Entonces va a ser una parada o desfile muy simbólico con muy poca participación de elementos”, añadió que será el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien se encargará de pronunciar el discurso oficial.

Afirmó que la celebración estará conformada de dos actos: en la mañana, una conmemoración al aniversario del llamado de Francisco I. Madero a tomar las armas en el Monumento a la Revolución, y por la tarde, la entrega del Premio Nacional del Deporte 2020 en el Campo Marte.

“En la tarde de ese día vamos a estar también pero con sana distancia, cuando mucho 200 en todo lo que es el Campo Marte, toda la explanada”, comentó el mandatario. Agregó que se le entregarán apoyos financieros a 900 deportistas.

El Premio Nacional del Deporte consiste en un diploma firmado por el presidente, una medalla de oro y un incentivo económico de 796 mil 05 pesos.

El mandatario señaló que los apoyos económicos tienen como objetivo que los deportistas no dependan de las donaciones mensuales de las dependencias, sino que administren el dinero por sí mismos.

“De modo que cuando lleguen las olimpiadas, ya ellos tienen la preparación suficiente”, dijo.