Invitan a disfrutar de la XXIV edición de “Macabro”, Festival Internacional de Cine de Horror de CDMX

Este año, el Hotel Macabro será la sede imaginaria del festival, inspirado en el Overlook de “El Resplandor”, el Hotel de “American Horror Story” y el sangriento Hostel de “Eli Rothun”, aquí cada pasillo conduce a mundos inquietantes contenidos en 139 películas y cortometrajes.



Ese espacio se materializa este año en el Hotel Macabro, sede imaginaria que abre sus puertas para recibir a las y los amantes del terror en la edición XXIV de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, que se llevará a cabo del martes 19 al domingo 31 de agosto en distintas sedes de la capital, con funciones de entrada libre en recintos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.



El festival exhibirá 139 películas: 52 largometrajes y 87 cortometrajes, provenientes de 24 países, acompañadas de funciones especiales, charlas y homenajes que lo consolidan como uno de los encuentros de cine de género más importantes de Latinoamérica.



El 21, 22, 26, 27 y 29 de agosto, en punto de las 16 horas, el festival presentará funciones internacionales e inéditas como “Sob o dominio”, así como programas temáticos como “Inocencias perdidas”, “Hasta que la muerte nos separe”, y una noche especial para las y los amantes del pancracio con el largometraje “Lucha” y el documental “Lucha extrema”.



FARO Cosmos.



Será sede de dos propuestas únicas: el documental “La Femenil, la lucha no acaba…”, que recupera la historia y resistencia de las mujeres luchadoras mexicanas, el viernes 23 de agosto. Y “Lo más Macabro de Caostica X”, selección de cortometrajes del festival bilbaíno con el que Macabro celebra diez años de colaboración, el viernes 29.



Centro Cultural Xavier Villaurrutia .



Ofrecerá tres días especiales: el viernes 22, sábado 23 y 30 de agosto, con “Prédio Vazio”, un inquietante relato brasileño sobre almas atormentadas; la experiencia “Zombie Jesus Vampire Hunter Macabro Grindhouse”, una maratón nocturna llena de sangre, demonios y excesos; y las selecciones de Macabro Coven y Animacabro 2025, que reúnen obras dirigidas por mujeres y la mejor animación de horror contemporánea, respectivamente.



Museo Panteón de San Fernando .



Proyectará tres largometrajes clásicos que son imperdibles para las y los amantes del género: “Duel”, de Steven Spielberg, el jueves 21 de agosto; “El último hombre vivo”, estrenada en 1971, dirigida por Boris Sagal, el sábado 23; y “The Incredible Shrinking Man”, una obra que definió el género de ciencia ficción en Estados Unidos, dirigida por Jack Arnold, el viernes 29.



A estos recintos se suman sedes emblemáticas como la Cineteca Nacional de México, la Cineteca Nacional de las Artes, el Cinematógrafo del Chopo y el Museo Casa del Risco, así como aliados estratégicos como la Casa del Cine, el Centro Cultural de España, Cinemanía, el Circo Volador, la Facultad de Cine y el Cine Víctor Manuel Mendoza. De esta forma, la ciudad entera se convierte en un gran circuito donde el terror se experimenta en múltiples formatos y escenarios.