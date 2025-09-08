Encabeza Manuel Vilchis la remodelación del auditorio en primaria de Zinacantepec

Destacó que cada acción en favor del sector educativo contribuye a cimentar un mejor porvenir para el municipio.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, continúa trabajando con paso firme hacia la mejora de la infraestructura educativa del municipio.



En esta ocasión encabezó la supervisión de la entrega de la remodelación del auditorio de la Escuela Primaria “Juan Fernández Albarrán”, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de la niñez de Zinacantepec.



Señaló que la rehabilitación de este espacio representa más que una obra física; es una inversión directa en el futuro de los estudiantes, quienes ahora contarán con un entorno adecuado para actividades académicas, culturales y comunitarias.



Vilchis Viveros destacó que la educación continúa siendo una prioridad central en su gobierno, y enfatizando que cada acción en favor del sector educativo contribuye a cimentar un mejor porvenir para el municipio.



Señaló que cada aula mejorada y cada auditorio renovado significa una oportunidad más para que nuestras niñas y niños crezcan en un entorno digno, seguro y motivador, ante padres de familia, docentes y alumnos que asistieron al acto.



La entrega de este auditorio se suma al conjunto de acciones que la actual administración ha venido implementando para fortalecer la calidad educativa en Zinacantepec. Con obras como esta, se busca potenciar el desarrollo emocional, cultural y académico de los menores.