CHOCAN MORENA Y EL INE POR CONSULTA SOBRE EX PRESIDENTES

Morena acusó al organismo de “boicotear” el éxito de este ejercicio porque solamente pretende instalar 57 mil casillas.

La consulta popular sobre el eventual juicio a los ex presidentes del “periodo neoliberal” suscitó un nuevo debate en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Morena acusó al organismo de “boicotear” el éxito de este ejercicio porque solamente pretende instalar 57 mil casillas y no ha iniciado desde ahora la difusión de este ejercicio so pretexto, según el representante Sergio Gutiérrez Luna, de que la convocatoria establece el 15 de julio para comenzar esta promoción.

Las imputaciones de Gutiérrez Luna fueron reviradas por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien le recordó que estos acuerdos se adoptaron en Consejo General y Morena nunca los objetó, por lo que jurídicamente ya no es posible rehacer y redimensionar la organización de la consulta popular.

Sin responder a por qué nunca objetó legalmente los acuerdos, el representante de Morena aseveró que los “problemas técnicos” se pueden solucionar con voluntad y cuestionó que el INE sólo apela a la carencia de dinero para evadir la promoción de la consulta.

Sin aludir a las imputaciones de Morena, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, manifestó que de los 285 mil ciudadanos que se requieren como funcionarios de casilla, ya han aceptado 97 mil y 81 mil de ellos han sido capacitados, esto es 34 por ciento de lo requerido. “La consulta va por la participación ciudadana”, agregó, “y será el mejor ejercicio de los que se han realizado con o sin fundamento legal”.

En el cruce de acusaciones terciaron PAN y PRD, que acusaron a Morena de estar organizando un “circo” para distraer a la gente de la dura realidad que enfrenta el país, según acusó el perredista Arturo Prida.

El panista Víctor Hugo Sondón lamentó que sólo en México se apela a las prácticas de los romanos: someter a consulta la aplicación de la justicia. Acusó a Morena de montar una cortina de humo y de actuar “irresponsablemente”, pues si hay pruebas de responsabilidad de funcionarios del pasado, deberían actuar en consecuencia.

A iniciativa de Morena, el punto se incorporó a debate y sin matices, Gutiérrez Luna acusó al INE de “boicotear” la consulta: “vemos esa intención en que sólo se instalarán una tercera parte de las casillas que se usaron en la elección pasada”. Reprochó que el INE sólo destinará 17 días para difundir la consulta, lo cual es, subrayó, insuficiente para informar de su realización. “No tenemos dinero, es su argumento favorito. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación no les dio la razón (en su petición de recibir más dinero) y es su obligación realizar la consulta popular”.

Sin estridencias ni alusiones directas, el consejero Ruiz Saldaña deslizó las omisiones jurídicas de Morena en su momento: ninguno de los acuerdos que se han aprobado en Consejo General fueron objetados; ya se han impreso las actas para captar la votación.

Recordó que ante indefiniciones legales se determinó que no habrá representantes partidistas, lo cual ya no es modificable porque por diversos factores eso reduce el costo. “Entiendo posicionamientos políticos, pero es importante responder en términos logísticos, operativos, hay una definitividad jurídica”.