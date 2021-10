Cuba legaliza las primeras empresas privadas en más de 53 años

En un hecho histórico, Cuba legalizó las primeras empresas no pertenecientes al estado en más de 53 años, se trata de las primeras dos Pymes que podrán tener hasta 100 empleados.

“Hoy (13 de octubre) quedaron oficialmente reconocidas por registro notarial las dos primeras Mipymes (pueden llegar hasta 100 empleados) en Cuba: Dofleini Software y Guajiritos, emprendimientos dedicados a las actividades de programación informática, una de las líneas priorizadas para el desarrollo del país”, indicaron medios locales.

Se trata de las primeras dos empresas privadas de 162 que han sido aprobadas y que representan un cambio de rumbo fundamental para la isla en la que las personas podrán tener negocios y ganancias propias, sin que esto represente el regreso del capitalismo, señalaron las autoridades.

Para el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, no se trata de la “restauración del capitalismo, todo lo contrario, no es lo que quiere nuestro pueblo, no es lo que estamos diseñando; estamos perfeccionando el modelo económico porque nuestra economía tiene que respaldar nuestro socialismo”.