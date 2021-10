Requisitos para entrar a EU tras la reapertura de frontera con México

Esta semana, el Departamento de Estado de la Unión Americana comunicó la reapertura de las fronteras terrestres, entre México y Estados Unidos, a personas vacunadas contra COVID-19, a partir de noviembre.

Esta medida incentivará el turismo, la recuperación económica de la franja fronteriza y también la dinámica laboral entre ambas naciones; pero hay algunos requisitos especiales para la entrada y salida por esta vía.

Estos son los requisitos para entrar a EU

Las personas que quieran ingresar como turistas deberán entrar con un esquema completo de vacunación contra COVID-19. Sin embargo, no todas las vacunas son válidas para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por siglas en inglés). Las únicas que están aprobadas para ingresar a Estados Unidos en viajes no esenciales son las que están validadas por las autoridades sanitarias locales y la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Pfizer/BioNTech

Moderna

Sinovac

Sinopharm

AstraZeneca (algunas versiones)

Janssen

Esta última, desarrollada por Johnson & Johnson fue aplicada de manera masiva en la franja fronteriza del norte de México, precisamente por ser una de las más utilizadas en el territorio estadounidense.

Otro requisito para entrar al país vecino es que los turistas deben presentar una prueba negativa de COVID-19.

Es importante mencionar que incluso quienes viajen por motivos esenciales, como los conductores de camiones que tanta falta hacen ante la crisis de las cadenas de suministro, tendrán que presentar esquema completo de vacunación para entrar y salir de Estados Unidos. A este tipo de trabajadores se les da un plazo hasta mediados de enero del 2022 para completar sus esquemas de vacunas.

Las personas vacunadas con Sputnik V no podrán entrar a Estados Unidos

Por ahora no podrán entrar a Estados Unidos, en viajes no esenciales, las personas vacunadas con los antígenos Sputnik V o CanSino. La primera, desarrollada en Rusia, aún no cuenta con el aval de la OMS, pero se espera que su aprobación llegue a finales de año. Además, los fabricantes de la Sputnik V están buscando mejorar sus procesos de elaboración para cumplir con las normas de la Unión Europea.

Por otro lado, la vacuna CanSino también se encuentra en proceso de validación del organismo internacional, aunque no se han hecho anuncios sobre la fecha de los resultados. Cabe mencionar que esta vacuna, originaria de China, fue ampliamente utilizada en México con el fin de inmunizar a todos los maestros.

Menores de edad sin vacunar podrían entrar a Estados Unidos vía terrestre

El gobierno de México aún está analizando y negociando la posibilidad de que los menores de entre 12 y 17 años puedan entrar a Estados Unidos, vía terrestre (o por cualquier otro medio), acompañados de adultos vacunados.

No obstante, tanto estos detalles como el cronograma completo de la reapertura de los pasos carreteros entre México y Estados Unidos serán revelados en los siguientes días.

Por último, cabe mencionar que las nuevas reglas se aplican únicamente a los ingresos legales, ya que los funcionarios estadounidenses enfatizaron que los migrantes irregulares seguirán siendo sujetos a expulsión.

Para ello, se basan en la llamada autoridad Título 42, invocada desde el gobierno del expresidente Donald Trump. Para justificar esta medida, criticada por los defensores de Derechos Humanos, la Patrulla Migratoria argumenta que no es posible continuar con el hacinamiento en los centros de detención migratoria, por el latente riesgo de que los migrantes contraigan COVID-19.