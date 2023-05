AMLO recomienda a Estados Unidos atender causas del consumo de drogas

La Secretaría de Marina expone falsedades de reportaje producido sobre fentanilo.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al gobierno de Estados Unidos atender las causas del consumo de drogas, principalmente del fentanilo, por el grave daño que causan a la salud de miles de jóvenes, lo que puede llevarlos hasta la muerte.



“La desatención de los jóvenes, la desintegración de la familia, la pérdida de valores, ¿cómo es que hay tanto consumo? Pues es el equivalente a la insatisfacción que existe en los jóvenes y no se atienden las causas”, señaló.



En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional explicó que, debido a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, se intensifican fenómenos de desinformación y la manipulación; en este contexto, los políticos de ese país utilizan y responsabilizan completamente a México del tráfico de fentanilo y de la migración.



“Esa crisis, esa pandemia que no han podido enfrentar, quieren utilizarla de manera tramposa para culpar a México. (…) Debemos todos los mexicanos y también los estadounidenses estar informados”, apuntó.



El mandatario comentó que, según la encuesta de NPR-Ipsos en 2022 el 39 por ciento de los estadounidenses sostuvo que el fentanilo lo introducen los migrantes; ante estas creencias defendió que las personas que buscan llegar a Estados Unidos lo hace para acceder a mejores oportunidades de vida y trabajo.



“En su mayoría, a lo que va es en busca del llamado ‘sueño americano’, aunque no sea de esa manera, porque corren muchísimos riesgos, mucho peligro, pero van a trabajar, van a buscarse la vida honradamente, la inmensa mayoría. Sin embargo, en el imaginario colectivo en Estados Unidos, el migrante no va a eso o no va sólo a eso, va a ‘llevar droga’. Es lamentable que un país, una nación, cuya grandeza se construyó con migrantes, ahora se tenga esa actitud antiinmigrante”, remarcó.



El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dio cuenta de las fallas y falsedades del reportaje sobre la supuesta producción de fentanilo en México. La pieza fue difundida por los canales Sky News y Channel 4 News y reproducida el 2 de mayo en el noticiero del conductor Ciro Gómez Leyva.



El titular de la Semar señaló las inconsistencias, como imágenes en distintos años y lugares, además de declaraciones falsas o fuera de contexto. Todos esos elementos los presentaron como una secuencia real y actual.



Por ejemplo, algunas escenas fueron grabadas en 2020 en el distrito de Kensington, Filadelfia en Estados Unidos, sitio que registra problemas de adicción a las drogas entre sus habitantes desde 1954.



El secretario reiteró que México no es productor de fentanilo y que el aseguramiento de 7 mil kilogramos de fentanilo durante cuatro años de administración ha tenido lugar en las ciudades, no en zonas apartadas.



El presidente López Obrador enfatizó que el Gobierno de México, a través de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, continúan las labores de decomiso de drogas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.



Al mismo tiempo, garantizó que la federación brindará más información al pueblo de México sobre los avances en materia de seguridad.