Embajador Ricardo Valero tenía tumor que provocó modificaciones en su conducta

Ricardo Valero, ex embajador de México en Argentina, le fue extirpado un tumor cerebral en 2012, lo cual explicaría modificaciones en su conducta, revelaron familiares.

En una carta difundida a través de la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz, a petición de la esposa del ex diplomático, se da cuenta de alternaciones en el juicio de Valero.

“A la luz de los acontecimientos recientes en Buenos Aires, Argentina, y revisando retrospectivamente la presentación de algunas conductas, que en su momento no fueron llamativas, como infracciones de tránsito frecuentes en México, mal manejo de su tiempo y algunas dificultades en su relaciones personales, se estima que a pesar de su recuperación postquirúrgica ha estado presentando en forma gradual una reactivación del síndrome frontal, la cual se ha agudizado gradualmente en el último año y medio”, informó Sosa Ortiz en una misiva fechada el 17 de diciembre.

Valero fue acusado en Argentina de intentar robar un libro, razón por la que el canciller Marcelo Ebrard le pidió regresar a México, a fin de evaluar su conducta como diplomático.

“La evolución del síndrome frontal señalado, se expresa en impulsividad involuntaria y deterioro del juicio, lo que puede ocasionar francas alteraciones de la conducta aún cuando otras funciones cognitivas se realizan con aparente normalidad”, agregó la doctora.

Esta noche, el secretario de Relaciones Exteriores aceptó la renuncia de Valero por motivos de salud y le deseó una pronta recuperación.