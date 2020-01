Autoridades guatemaltecas toman medidas ante creciente preocupación por un brote de neumonía viral de Wuhan en el país centroamericano.

El virus de Wuhan ha dejado seis muertos y cientos de enfermos en China, principalmente en las ciudades de Wuhan, Pekín, Shanghái y Shenzhen, además de otras personas contagiadas en Taiwán, Japón, Tailandia, Corea del Sur y una más confirmada en Estados Unidos. Desde que se reportaron los primeros casos a finales de diciembre del año pasado, la información sobre el patógeno ha sido escasa y es que no se ha encontrado el punto de origen exacto de la enfermedad, pues curiosamente el paciente cero enfermó en un mercado de alimentos marinos, pero ahora se sabe que el virus se puede transmitir entre humanos, es decir, por el aire, por lo que es difícil para los investigadores encontrar un método para lidiar de manera efectiva con el virus, aunque de momento no se ha presentado un cuadro epidémico alarmante en ninguna de las entidades afectadas.

