SEP va contra universidades “patito” en el país

Durante su reunión con senadores, el titular de Educación recalcó la necesidad de aprobar la ley contra escuelas ilegales

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), instó a que este año quede aprobada la Ley General de Educación Superior, con la que se busca poner un alto a las llamadas universidades “patito”.

Durante su reunión con senadores de Morena, el funcionario federal recalcó la necesidad de aprobar la ley que, dijo, ha avanzado significativamente en el Congreso con relación a la legislación que apoyará a los jóvenes que buscan continuar con sus estudios a nivel superior a no ser víctimas de fraude en estas universidades “patito”

Queremos, en esta ley que estamos elaborando, lograr poner un alto a las universidades ‘patito’, porque muchísimos jóvenes invierten sus ahorros, su esfuerzo, su esperanza en un estudio universitario, pensando que están en una buena universidad y ésta no cubre los mínimos estándares”, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública.

Durante la reunión que formó parte de su plenaria para fijar su agenda legislativa, el secretario de Estado destacó que es obligación del Gobierno federal garantizar la educación en todos los niveles con respaldo oficial.

Moctezuma Barragán dijo que para evitar los fraudes en las universidades “patito” se necesita colaboración, por lo que se plantea certificar para saber cuándo una persona entra a la universidad, y en la institución que se inscriba le den lo que prometen.

Todo ello, en un marco que permita una colaboración interinstitucional y una corresponsabilidad social donde la educación superior sea parte del proceso de mejora continua de todo el Sistema Educativo Nacional”, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública.

De acuerdo con el titular de la SEP, actualmente la dependencia registra una matrícula de casi cuatro millones de jóvenes en la modalidad escolarizada, mientras que en la no escolarizada se cuenta con una inscripción superior a los 641 mil estudiantes, sin considerar el posgrado.

El funcionario informó que la meta de la actual administración es alzar la cobertura a nivel superior de 50%, lo que colocaría a nuestro país dentro de los “estándares internacionales altamente satisfactorios”. Actualmente la cobertura es de 39.7% lo que representa el incremento de 1.5% en referencia al año pasado que se cubrió 38.2%