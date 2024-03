AMLO acusa censura del INE

Criticó que el INE le ordenara bajar la entrevista que ofreció a Canal Red; acudirá a tribunales, ya que sostiene que lo están censurando.

Era de esperarse. De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo la víctima y acusó que la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) de bajar entrevista que sostuvo con la periodista Inna Afinogenova de Canal Red por hablar de elecciones, es una “censura” del órgano electoral” y adelantó que recurrirá al Tribunal Electoral (TEPJF) para impugnar esta decisión.



Incluso, aseguró que no recuerda haber inferido que Claudia Sheinbaum Pardo sería su sucesora, y aseguró que no ha sido notificado de esta resolución.



Hay que mencionar que este jueves por la mañana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente López Obrador eliminar o modificar la entrevista realizada por Canal Red, en la que se posicionó sobre temas electorales y sobre la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.



“Acaba de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Inna Afinogenova, mientras no te notifique. Es una buena entrevista. Se ha visto mucho en México y en España y porque hablamos de pues lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje ¡Censura!”



“Se ha hablar mal de mí y a ella no la censuran. La trajo el bloque conservador, es de un partido de España, estos franquistas que quedaron que son muchos porque falleció Franco, pero sigue el franquismo y vino a hablar mal de mí, la trajeron con ese propósito y a ella no la sancionan ni a quienes la trajeron.



“Viene esta compañera (Inna Afinogenova) que es de un medio independiente por eso le di la entrevista porque no es el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post. Le di la entrevista a este medio independiente y ahora les molesto y la están censurando”.



Ante el señalamiento de que se habla de Claudia Sheinbaum, el mandatario federal respondió que “es que ella me pregunta”.



“Hasta lo comentó (en la entrevista) me dejó como un limón exprimido porque me preguntó de todo, pero me están informando que ya la censuraron, nada más que podemos acudir al Tribunal y nos va a dar tiempo”, dijo.



También aprobó una tutela preventiva en la que nuevamente le hace un llamado a abstenerse de pronunciarse sobre el proceso electoral y que se apegue a los principios de neutralidad e imparcialidad.



Los partidos PAN y PRD denunciaron la entrevista realizada al presidente López Obrador por la periodista Inna Afinogenova en Canal Red, en la que señalaron que realizó manifestaciones que podrían vulnerar los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad en el proceso electoral 2024, así como uso indebido de recursos públicos.



La Comisión ordenó la eliminación o modificación de la entrevista en los canales de Facebook y YouTube del presidente, así como de la página oficial en un plazo máximo de 6 horas a partir de la modificación, al advertir preliminarmente expresiones que podrían afectar la contienda.



Sin embargo, declaró improcedente bajar el contenido de las plataformas de Canal Red, por tratarse de una expresión de actividad periodística, ni de la cuenta de X del presidente porque no se encontraron las expresiones denunciadas.



En la entrevista el mandatario habla sobre la sucesión, la continuidad de la 4T y que ha convencido de votar a cierto grupo de personas de apoyar a su movimiento, así como cualidades de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, por lo que estos elementos “podrían generar un desequilibrio en la equidad de los procesos electorales”.



En cuanto a la tutela preventiva, la Comisión subrayó que “en diversas ocasiones el denunciado ha sido señalado y conminado a ajustar su conducta a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad que rigen la función pública”.



Por tanto, se le pide nuevamente que se abstenga nuevamente de realizar manifestaciones emitir comentarios o realizar publicaciones o señalamientos sobre temas electorales.