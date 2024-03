Le pide Xóchitl Gálvez a AMLO ver la realidad que envuelve a México

La candidata presidencial pide al Presidente de la República no seguir negando la realidad y que enfrente con valor su responsabilidad.

Xóchitl Gálvez Ruíz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, llamó “cobarde” al presidente Andrés Manuel López Obrador al exigirle que dé atención a las agresiones en contra de candidatas y candidatos a diversos cargos de elección popular.



Fue durante su conferencia “Sin miedo a la verdad”, donde la candidata de PAN, PRI y PRD aseguró que México ha rebasado todos los límites de violencia y recordó que ya suman 44 aspirantes asesinados en lo que va de este proceso.



“Presidente, no puede usted seguir negando la realidad, enfrente con valor su responsabilidad, no sea cobarde, su obligación es darle paz a las regiones de México que hoy están controladas por la delincuencia organizada, no cierre los ojos Presidente, la realidad le toca a la puerta todos los días y usted se niega”, recriminó.



Asimismo, externó su pésame a los familiares de los candidatos que han sido asesinados a manos de la delincuencia organizada.



“Ni ellos ni nadie merecían morir. Son 44 personas que han sido asesinadas. Con estos niveles de violencia queda claro que el gobierno federal ha fallado en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las personas mexicanas”, dijo.



Al mismo tiempo, exhortó para que “a la brevedad” el gobierno federal publique un mapa de riesgo que identifique las zonas más peligrosas para votar en México.



“Hoy México ha rebasado todos los límites de violencia. Los que nos atrevemos a participar en las contiendas electorales, muchos de ellos lo hacen arriesgando su vida, y también hay que decirlo claramente, hoy la democracia mexicana está en riesgo, porque los mexicanos no tienen libertad para decidir su voto”, refirió.