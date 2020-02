Sujeto que desolló a su pareja dice que se le metió el diablo

De ingeniero civil se convirtió en asesino

El hombre de 46 años que fue detenido este lunes en la alcaldía Gustavo A. Madero por asesinar y desollar a su esposa, explicó la razón del porqué la mató.

Se trata de un presunto ingeniero civil, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la calle Tamango, de la colonia Vallejo.

Al llegar al lugar, la policía encontró al hombre con manchas de sangre en su ropa y cuerpo, mientras que el cuerpo de la mujer fue hallado con señales de violencia y partes de su cuerpo desolladas.

Por ello, el sujeto identificado como Francisco “N” confesó a las autoridades que discutió con su esposa, Ingrid “N” de 25 años, la tarde del domingo y, más tarde, la asesinó.

“Me dijo que me iba a matar, me enterró un cuchillo y le dije, pues de una vez, pero no pudo, luego yo le hice todo eso”, confiesa el asesino por medio de un video.

Además, en la grabación realizada por elementos de la SSC se escucha que el sujeto estaba acompañado de su hijo de 14 años y desolló a su esposa para que nadie se diera cuenta.

“Fue por vergüenza y pena, no quería que nadie se diera cuenta, luego, todo lo que le saqué lo tiré al drenaje”, narró el agresor.

Finalmente, el hombre dijo ser originario de Puebla y podría recibir hasta 60 años de prisión mientras se le practican exámenes psicológicos por parte de la Fiscalía.