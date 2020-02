Definen fechas y horarios del Preolímpico de Concacaf

La Selección Mexicana inaugurará el próximo 20 de marzo el Preolímpico Sub-23 de la CONCACAF ante República Dominicana, el otro cotejo del sector será el que sostengan estadounidenses y ‘ticos’ en suelo tapatío.

El torneo masculino Sub-23 se llevará a cabo del 20 de marzo al 1 de abril de 2020, en los estadios Jalisco y Akron, en la Ciudad de Guadalajara, México.

Dicho torneo dará el cerrojazo inicial con una fase de grupos, misma que la integrarán ocho naciones divididas en dos sectores. El denominado ‘grupo de la muerte’ se conforma con México, EU, Costa Rica y República Dominicana, mientras que, en el Grupo B, se encuentran Canadá, El Salvador, Honduras y Haití.

Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a semifinales, mismas que se disputarán el 30 de marzo y cuyos ganadores conseguirán los dos cupos que la CONCACAF otorga para los Juegos Olímpicos a celebrarse en Tokio 2020.

La gran final del certamen está programada para el miércoles 1 de abril en el Estadio Akron, recinto en el que las Chivas fungen como local dentro del torneo mexicano.

ESTAS SON LAS FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS QUE SOSTENDRÁ EL TRI OLÍMPICO:

México Vs República Dominicana, Estadio Jalisco, jueves 20 de marzo 19:30 hrs. (del centro de México)

México Vs Costa Rica, Estadio Akron, domingo 23 de marzo 19:30 hrs. (del centro de México)

México Vs Estados Unidos, Estadio Jalisco, jueves 26 de marzo 21:00 hrs. (del centro de México)