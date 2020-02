Barco fantasma encalla en Irlanda; desapareció en 2018

Hace unos días, un misterioso barco fantasma encalló en la costa de Irlanda; las autoridades se quiebran la cabeza para saber cómo ha logrado llegar a la costa sin un solo tripulante en su interior.

Algunos expertos aseguran que la nave llegó hasta este país luego de cruzar el Atlántico y ser ‘guiado’ por una tormenta.

Reportes de medios locales indican que la zona fue golpeada por la tormenta Dennis, hecho que pudo guiar la embarcación hasta la costa.

Fueron algunos pobladores de Ballycotton, en el condado de Cork, quienes localizaron el barco una mañana y avisaron a las autoridades.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

— Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020