Sheinbaum dice que de no haber sido política y científica, sería maestra de jardín de niños

La candidata morenista a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el “Pacto por la Familia” en el Papalote Museo del Niño.

La candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, externó que de no haber sido política y científica se hubiese dedicado a dar clases en el jardín de niños, pues resaltó que siempre ha tenido una conexión muy especial con las niñas y niños.



Por ello, resaltó que al llegar a la presidencia de la República protegerá a las niñas y niños, asimismo apoyará a las mujeres embarazadas y reforzará los servicios de salud.



Ello al firmar el documento compromiso del Pacto por la Primera Infancia, el cual busca impulsar políticas en favor de la niñez.



En el evento realizado en el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México, Sheinbaum enfatizó que los niños y las niñas no son el futuro, sino el presente de México, y que su bienestar desde la primera infancia es fundamental para el desarrollo del país.



“Los niños y las niñas, particularmente desde la primera infancia no son el futuro de México, son el presente, si nosotros no atendemos, protegemos, cuidamos, nutrimos, alimentamos, les damos la posibilidad de jugar y ser felices, después no tendremos los ciudadanos que México necesita”, dijo.



Asimismo el Pacto inspecciona garantizar el ejercicio pleno de los derechos desde los primeros años de la vida.