Morena quiere que el espacio, estrellas y la luna sean prioridad nacional; Senado avala reforma

Con esta reforma se permitiría que México entre en actividades de investigación espacial y lunar; la reforma se votará este jueves.

El espacio tampoco es límite para Morena y, en fast track, con 18 votos favor, cinco en contra y una abstención, el Senado avaló en comisiones una reforma a la Constitución para que la actividades relacionadas con el espacio ultraterrestre e incluso en la Luna y en los cuerpos celestes sean consideradas áreas prioritarias para el desarrollo nacional.



De acuerdo con lo expuesto, se busca permitir la participación de particulares bajo la rectoría del Estado con apego al derecho internacional.



La reforma a los artículos 28 y 73 constitucionales, la envió el Ejecutivo Federal y fue aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que Morena y sus aliados hicieron mayoría para que las modificaciones constitucionales puedan entrar a discusión y votación en la sesión de este jueves.



También se avaló que el Congreso de la Unión pueda legislar con respecto de actividades del espacio ultraterrestre, incluso en la luna y los cuerpos celestes.



En las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, la oposición mostró su rechazo porque argumentaron que no se puede modificar la Constitución a la ligera, en fast track, y solo por órdenes del presidente de la República.



Y es que la reforma llegó hoy a la una de la madrugada al Senado, y los senadores de oposición pidieron más tiempo para analizar las modificaciones, incluso un parlamento abierto con expertos.



Indicaron que la reforma tiene que ajustarse de forma y fondo, pues puede afectar incluso al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



“Que se revise la redacción y corrijamos. Hagamos lo bien”, sostuvo la senadora Claudia Ruiz Massieu.



En respuesta, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, respondió a la oposición que son muchos los beneficios, como que se crearán unos 60 mil nuevos empleos con la investigación del espacio y la luna.



Sostuvo que Morena y sus aliados votarán a favor en el pleno del Senado.



“Y si el día de mañana no hay posibilidades de que se apruebe, no pasa nada, el pueblo de México lo sabrá, los jóvenes que están pendientes lo sabrán y muchos de lo que hoy estamos no estaremos mañana”, aseveró.



La reforma, al ser constitucional, requiere del voto de dos terceras partes del pleno del Senado, por lo que a Morena y sus aliados no le alcanzan los votos.