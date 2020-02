Revelados los juego de PS Plus para Marzo, no decepcionan ni un poco

El día de hoy fueron revelados los juegos que serán descargables de manera gratuita para suscriptores de PS Plus, una joya y un clásico, aquí te contamos todo lo que debes saber de cada uno.

Alrededor de las 11 am, fueron anunciados de manera oficial los juegos que se podrán descargar los usuarios de PS Plus para el siguiente mes: Shadow of the Colossus y Sonic Forces.

Shadow of the Colossus

A dos años de su remasterización, Shadow of the Colossus llega gratis para el siguiente mes, una joya de la industria de videojuegos. La obra del Team ICO revolucionó a toda una generación de jugadores durante los primeros años del nuevo milenio.

El juego mantiene una historia simple, el héroe que debe derrotar monstruos para salvar a la princesa, sin embargo todos los giros tanto en la jugabilidad como en la historia misma lo han capitalizado como un juego imperdible para cualquier fanático de los videojuegos.

Los jugadores podrán explorar el mundo de los 16 colosos en HD, a pie o en su fiel corcel. Si lo que te preocupa es sentir que el juego es viejo, despreocúpate, pues cada uno de los 16 colosos tiene mecánicas personales para vencerlos, y su dificultad aumentará a medida que avanzas.

Sonic Forces

Los de SEGA parece que han vuelto a dar en el clavo y nos regresan un clásico, Sonic Forces, la última entrega canónica en 3D del erizo más rápido de la historia.

La película de Sonic está arrasando en todos los cines del mundo, y ya derrotó a Detective Pikachu en la semana de estreno, por lo que ha sido una brillante jugada regalar uno de sus juegos para la consola más vendida en el planeta.

Eso sí, este es un clásico en toda la extensión de la palabra, por lo que no es un remaster o remake y contará con los gráficos originales.

Es un juego que mezcla la jugabilidad original de la saga a pantalla 2D con modelos 3D de los personajes, además de contar con un tercer jugador personalizable por lo que si no eres fan de lo azul, podrás ser tú mismo quien se lance a la aventura.