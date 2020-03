Sobre la violencia de género no tengo cargo de conciencia: AMLO

López Obrador cambia al 10 de marzo arranque de la venta de ‘cachitos’ de la #AMLORifa

Sobre el reclamo de una mujer que dijo que no es periodista, sino comunicadora, sobre las amenazas por luchar contra los feminicidios, el Presidente dijo que no le enoja que lo increpen.

“Soy tolerante, no tengo de qué avergonzarme, no tengo problema de conciencia”, señaló.

El Mandatario federal pidió que a pesar del “Coronavirus” hay que abrazarse.

“Nada de confrontación”, expresó y hasta mostró cómo.

Expresó que desde hace 40 años, cuando aun no existía la CNDH, él ya defendía los derechos humanos.

Agregó que la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Mujeres informarán sobre lo que su gobierno está haciendo para mejorar las acciones de protección a las mujeres.

Dijo que todos los días tratan el tema buscando la paz y la tranquilidad.

Añadió que ha dado a conocer 10 acciones en defensa de las mujeres que le salen de su alma y corazón.

“Que no te ataque nadie”, dijo a la comunicadora.

“Amor y paz”, señaló.

Al reclamársele que no está “empapado” del tema de violencia de género, respondió que es experto.

“Tengo una comunicación permanente con el pueblo”, agregó.

A cuatro meses de la masacre de mujeres y niños en Bavispe, Sonora, el Presidente López Obrador dijo que él viajará a Hermosillo la semana próxima y se reunirá con familiares de las víctimas.

A ellos se les informará sobre el avance de la investigación.

Otro tema que también abordará en Sonora es el de la Guardería ABC, expresó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que cambiará la fecha del arranque de los ‘cachitos’ del sorteo del valor en efectivo del avión presidencial.

“Los boletos se van a empezar a distribuir el martes (10 de marzo), no va a ser el lunes”, anunció en su conferencia matutina.

La fecha original propuesta para el inicio de la venta era el 9 de marzo. El mandatario explicó que el cambio en el día se hacía para evitar que coincidiera con el paro nacional de mujeres propuesto para el próximo lunes.

El presidente señaló que en esa fecha, los boletos para el sorteo de 100 premios de 20 millones de pesos iban a llegar a cuatro estados, entre los que se encuentran Nuevo León y Jalisco.

El costo de cada uno de los seis millones de boletos que serán expedidos por la Lotería Nacional es de 500 pesos y el sorteo está programado para el próximo 15 de septiembre.

Los recursos obtenidos por la venta de los ‘cachitos’ se destinará para la compra de materiales e instrumentos para el sector salud, mientras que el Gobierno seguirá esperando una oferta de compra por el avión presidencial.

POLÉMICA ENTRE PERIODISTAS EN LA MAÑANERA

Donde menos se esperaba, en Palacio Nacional, se suscitó un zafarrancho provocado por los operadores de redes sociales y los reporteros de los medios, luego de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todo comenzó cuando un reportero, Marco Antonio Olvera, del diario digital Bajo Palabra, usó el micrófono para hacer una pregunta en la que desacreditó el movimiento feminista del 9 de marzo. Luego de formulada su pregunta, los informadores –sobre todo las reporteras- lo abuchearon: “¡¡Buuuh…!!” le gritaron.

Algunos reporteros no se aguantaron y le espetaron: “¡Fascista!”a su lugar, hasta adelante, donde siempre se ubica, en tanto que otros le reclamaron abiertamente su postura misógina al pedirle al presidente López Obrador que el 9 de marzo lleve a cabo su proyecto de la venta de billetes de Lotería para el sorteo del avión presidencial sin tomar en cuenta a las feministas. Por supuesto el tabasqueño dijo pospone para el 10 de marzo el inicio de la venta del sorteo para evitar una confrontación.

Al término de la conferencia de prensa, se generalizó el debate, que provocó empujones y palabras altisonantes entre reporteros y blogueros, que obligó al vocero, Jesús Ramírez, intervenir para calmar los ánimos frente a los reclamos de medidas de seguridad que reclamaron reporteros que han sido agredidos por comentarios en las redes sociales de estos comunicadores que también tienen acceso a la conferencia mañanera.

Jesús Ramírez ofreció a los reporteros que no volverá a suceder otro incidente igual en el que se ponga en riesgo la seguridad e integridad personal de los reporteros.