AMLO se encuentra con la mamá del “Chapo” Guzmán en Sinaloa

Por ningún motivo se dejará a la gente sin programas sociales, afirmó el presidente

Durante los trabajos de supervisión a la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe, en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un breve encuentro y saludo con la madre del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán.

En un video se da cuenta que el titular del ejecutivo se acerca a una camioneta y habla con la señora María Consuelo Loera, de manera breve.

“Nada más te saludo, no te bajes; ya recibí tu carta”.

La mujer estaba acompañada por el abogado José Luis González Meza, quien da un abrazo al presidente y dialoga de manera breve sin que se conozca la última conversación.

La visita de López Obrador también se dio en el marco del cumpleaños número 30 de Ovidio, hijo del “Chapo” Guzmán.

En la misiva, la señora Loera Pérez habría agradecido a su “hermano en Cristo” el apoyo para que se haga justicia a su hijo.

Una hora antes del casual encuentro, en el lugar no se encontraba la madre de El Chapo; estaba sólo el abogado del ex jefe del Cartel de Sinaloa. presuntamente la misma persona de la tercera edad que una vez concluido el encuentro de López Obrador con Loera Pérez acompaña al mandatario y hasta lo toma del brazo y cruza unas palabras con él.

Pero cuando el Presidente arribó al lugar, llegó la señora.

Otra de las causalidades del final de la gira es que el domingo 29 cumplió 30 años Ovidio, el hijo de El Chapo y Nieto de doña Consuelo, el protagonista principal del “operativo fallido”, como el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, calificó al “culiacanazo”, es decir, el episodio en el que fue capturado y liberado.

El Presidente dijo que este lunes, en su conferencia mañanera hablará sobre su encuentro con la señora Loera Pérez.

Al término de la supervisión de acciones que realiza en su fase final la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en colonias populares de este municipio, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que México dispone de reservas suficientes por la adecuada administración de las finanzas públicas, por lo que no será necesario recurrir a préstamos para enfrentar la crisis económica que se avecina por los efectos globales del coronavirus COVID-19.

Agregó que se mantiene la política de disciplina, honestidad, cero corrupción y austeridad sin afectar a la gente, por lo que una de las primeras decisiones fue anticipar la entrega de dos bimestres en pensiones para personas adultas mayores, así como niñas y niños con discapacidad.

“Se nos viene esta contingencia y lo que decidimos es blindar a los pobres. Que, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia se deje a la gente sin los apoyos, sin las ayudas que significan los Programas de Bienestar.”

Informó que el programa Tandas para el Bienestar otorga este año 500 mil créditos para negocios pequeños, que tendrán una inversión adicional de 25 mil millones de pesos para duplicar el número de préstamos que serán asignados a la economía informal.

“Aquí hay mucha gente que trabaja por su cuenta, en tianguis, que se dedica a vender en fonda la comida, que tienen taquerías, y que si se para la economía ellos son perjudicados; hay que apoyarlos, tenemos los recursos.”

Señaló que, ante los precios del petróleo que han sufrido una caída como nunca a nivel mundial, el gobierno federal decidió no aumentar el precio de la gasolina:

“Al contrario, bajarla como nunca se había visto en el interior del país, a 16 pesos el litro de la Magna; no se había visto eso, estaba en 20.”

Aseguró que nuestro país saldrá adelante porque cuenta con fortalezas como su diversidad cultural caracterizada por ser solidaria y fraterna en una sociedad donde la familia es la más importante de las instituciones de seguridad social.

En ese sentido, habló de los nuevos roles y prácticas sociales para que también los varones se involucren en el cuidado de las personas adultas mayores y las labores del hogar, especialmente durante la contingencia.

“Esta pandemia no la vamos a resolver en los hospitales, la tenemos que resolver en los hogares con la prevención.”

Recordó que las personas trabajadoras del gobierno que no realizan labores esenciales ya se encuentran en sus hogares, y reiteró el llamado a las empresas para que permitan que sus empleados y empleadas hagan lo propio, con goce de sueldo y prestaciones.

Recordó que el gobierno federal decidió que especialistas y científicos sean quienes emitan las medidas y recomendaciones para enfrentar la pandemia, y agregó que México es de los países menos afectados en relación con otros que iniciaron al mismo tiempo.

“Estamos abajo a nivel mundial, pero necesitamos seguir conservando esa disciplina para que no se desborde esta epidemia y podamos salir pronto para reactivar la economía y llevar a cabo la obra de transformación completa, llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México.”

Reconoció a Sedatu y su titular, Román Meyer Falcón, por la realización de acciones de mejoramiento urbano sin corrupción, con calidad y de acuerdo con las características de cada región.

También acompañaron al presidente la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano; el titular de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (Probéis), Edgar González Sabín; y el presidente municipal de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas.