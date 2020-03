EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declararon emergencia sanitaria hasta el 30 de abril por causa mayor debido al Covid-19 y señalando que en el país suman 28 muertos y mil 94 casos positivos.

El Consejo de Salubridad General determinó declarar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en México debido a la crisis por el nuevo coronavirus, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Declarar emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor por el Coronavirus Covid-19”, dijo durante su participación en la conferencia desde Palacio Nacional.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la medida tendrá vigencia a partir de la publicación de la emergencia en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 30 de abril.

Hasta el momento han muerto 28 personas por Covid-19; mientras que suman mil 94 casos de coronavirus en México.

Autoridades de Salud federal informaron este lunes que en México se han confirmado 1,094 casos de COVID-19 y 28 muertes por esa enfermedad en el país.

Hay 2,752 casos sospechosos o que están todavía en estudio, para confirmar que tienen la enfermedad.

Ciudad de México (8), Jalisco (3) y Sinaloa (3) son los estados con más fallecimientos.

“Estamos ya en una fase de ascenso rápido” de casos, insistió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por lo que urgió a cumplir las recomendaciones de higiene y de quedarse en casa.

ESTAS SON LAS SIETE MEDIDAS:

1. Suspensión del 30 marzo al 30 de abril de todas las actividades no esenciales.

Las que son consideradas esenciales y no paran son:- Necesarias para atender emergencia como laboral rama médica y sector salud campo público y privado.- Seguridad pública, integridad y soberanía nacional.- Actividad legislativa tanto federal como estatal- Sectores esenciales para el funcionamiento de la economía. – Programas sociales para el gobierno -Se extiende la jornada nacional de sana distancia hasta el 30 abril.

3. Exhorto a la población a un resguardo domiciliario voluntario, esto aplica a extranjeros que no tengan actividades escenciales.

4. Personas mayores de 60 años o diagnosticadas con hipertensión, diabetes, inmunosupresión, estado de embarazo, diabetes no deberán ir a trabajar aunque se encuentre en sector esencial.

5. A partir del 30 de abril se hará un regreso escalonado a las actividades laborales que determinará las secretarias de Economía y del Trabajo

6. Se suspenden censos y encuestas que involucren interacción física

7. Todas estas medidas se harán en pleno respeto a los derechos humanos.

EMERGENCIA SANITARIA NO ES TOQUE DE QUEDA NI ESTADO DE EXCEPCIÓN

El gobierno federal aclaró que la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID19 no es un estado de excepción ni un toque de queda.

Sin embargo, advirtió que puede haber sanciones administrativas como clausuras en el caso de los establecimientos y empresas que no acaten el llamado de suspender todas aquellas actividades no esenciales para la sociedad.

No quiere decir un estado de excepción, lo digo porque ya existen especulaciones de desabasto. La declaratoria es para la coordinación entre los órdenes de gobierno y todos los sectores, sumar los esfuerzos, invitamos enfáticamente al sector privado y social que se sumen, que tengan claro que es la última oportunidad para reducir los contagios”.

En conferencia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard añadió que la declaración de emergencia sanitaria “no es un toque de queda, no creemos en eso”.

Mencionó que en el caso de las empresas que no presten una actividad esencial a la sociedad ni acaten el llamado a la suspensión inmediata, podrán ser acreedores a sanciones administrativas como clausuras e incluso sanciones penales si se comprobara que a raíz de la operación de estos establecimientos alguien se contagió de COVID19.