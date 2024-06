TRUMP GANA EL DEBATE, ES REY DE LA POSVERDAD

Por Fausto Pretelin Muñoz de Cote

Existen diversas variables para determinar quién ganó el debate de anoche:



Donald Trump lo gana por los rasgos necesarios que se requieren tener para desenvolverse en el show de las pantallas: polémico, contundente e histriónico.



Joe Biden lo gana por su claro perfil político. No es un showman.



El debate demanda emociones. Las obsequió Trump, pese a que varias de sus intervenciones fueron construidas con base a mentiras.



Tarde o temprano la pregunta delicada sobre la edad de ambos tenía que llegar. Trump respondió señalando la debilidad de Biden, pero sin nombrarlo. Trump presume que se ha realizado exámenes cognitivos; la velocidad mental que tiene es superior a la de Biden, lo cual no necesariamente lo hace ser más inteligente.



Biden sí supo responderle a Trump en donde más le duele: el orgullo. Criticó sus números en el golf y lo retó a jugar.



La cantidad de escenarios superlativos que usa Trump tiende a cansar: “Biden deja entrar al país a enfermos mentales y a terroristas”; “Biden es el peor presidente de la historia”; “tuvimos la mejor política en Afganistán y Biden la empeoró; Biden es palestino”; “voy a solucionar el tema de Ucrania antes de que ingrese a la Casa Blanca”; la inflación nos está matando”; “Biden le tiene miedo a Xi Jinping”.



Exagerar sin matizar provoca más impacto en la mente de los televidentes. Impresiona aunque sea a través de mentiras, diría un publicista cínico.



Donald Trump no respondió la pregunta que más le interesaría a México conocer su respuesta: Usted ha dicho que va a expulsar a todos los migrantes en un día. ¿Lo haría con todos, aquellos que no tienen papeles, como aquellos que aquí ya llevan muchos años viviendo o parejas de ciudadanos estadounidenses que no tienen documentos?



Una sola mención a México. La hizo Trump al presumir que él negoció el programa Quédate en México.



Mike Pompeo pensaría lo contrario. México se lo obsequió a Trump sin nada a cambio. El quid pro quo fue que no se metiera en la ruta crítica de la 4T.



Trump señaló que Biden acabó con el Quédate en México. Falso. Biden fue continuista con los programas migratorios que le heredó Trump. Empezando por el Título 42 y continuando con el Quédate en México.



México no puede asegurarles la vida a los migrantes. Lo vimos con los 40 venezolanos muertos en Ciudad Juárez.



Trump criticó la política exterior de Biden y prometió arreglar el conflicto en Ucrania inclusive antes de tomar posesión.



Por momentos Biden mostró desesperación por las mentiras de Trum: “Tú eres el imbécil, eres el perdedor”, le dijo a Trump.



Trump gana porque hizo de las mentiras un show.