Llama Del Mazo a reforzar medidas sanitarias preventivas de cara a lo más crítico del covid-19

Informa Gobernador que el pico de contagios en la entidad se espera entre el 9 y 29 de mayo y asegura que el sector salud mexiquense se prepara para brindar atención a las personas que lo requieran.

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza reiteró el llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas sanitarias recomendadas para evitar contagios de COVID-19 en estos días, ya que se espera que la etapa más crítica de esta enfermedad sea entre el 9 y 29 de mayo.

“El día 9 de mayo estaríamos llegando a utilizar nuestra capacidad hospitalaria para atender todos los casos de COVID, y el pico, el momento más alto de la pandemia, está el 29 de mayo.

“Es decir, del 9 al 29, todo lo que venga adicional ya no hay espacio suficiente para atender”, explicó.

Aseguró que ante este panorama, el Gobierno que encabeza se ha preparado con la adquisición de mil 134 camas adicionales, con la reorganización de hospitales, la adecuación de espacios para recibir enfermos, entre otras acciones que contribuyan a reducir la curva de contagios, y logar atender todos los casos.

“Estamos ocupados, estamos preparándonos, hemos equipado y reconvertido los hospitales, tenemos 30 hospitales COVID en el Estado de México para atender los casos.

“Dos de ellos son 100 por ciento COVID, que es el de Zumpango y Las Américas, en Ecatepec, y también estamos preparando otros espacios, como el Centro de Convenciones de Toluca, por ejemplo, auditorios que nos sirvan para hospitalizar y para que nos ayuden a incrementar nuestra capacidad”, especificó.

El Gobernador enfatizó que, producto de las medidas adoptadas por su Gobierno, se ha logrado reducir en 40 e incluso, 60 por ciento, la movilidad de personas en algunas regiones de la entidad, sin embargo, subrayó que es fundamental aminorar aún más esta cifra, y por ello las nuevas acciones de la Fase 3, como disminuir 50 por ciento la ocupación del transporte público, o el uso permanente de cubrebocas en vía pública, entre otras.

En entrevista televisiva, el mandatario mexiquense puntualizó que su administración mantiene una estrecha colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, pues la zona metropolitana del Valle de México, al estar poblada por más de 20 millones de personas, no conoce fronteras y ahí se requieren acciones conjuntas para proteger eficazmente a la gente.

“Hay una estrecha colaboración con la Ciudad de México, con la Jefa de Gobierno, con Claudia Sheinbaum, hemos estado trabajando permanentemente, porque toda la zona metropolitana del centro del país, el Valle de México, no conoce fronteras, cruzas la calle estás en el Estado de México, cruzas la calle estás en la Ciudad de México.

“Entonces, si no hacemos un ejercicio simultáneo, las medidas que se tomen en un lado, el otro lado lo contamina y viceversa”, expresó.

Del Mazo Maza añadió que en esta etapa se sancionará a las empresas que no atiendan las recomendaciones sanitarias, y explicó que también se tomarán medidas como la suspensión temporal de comercios e incluso, multas; mientras que las personas que no acaten las recomendaciones al salir a algún espacio público, recibirán amonestaciones o faltas administrativas.