Leonardo DiCaprio realiza donativos para la lucha contra el racismo

El actor, productor, activista social y ambientalista estadunidense Leonardo DiCaprio se une al movimiento Black Lives Matter y apoyará con donativos a organizaciones que luchan contra el racismo.

El protagonista de Once Upon a Time in Hollywood y The Revenant no sólo se quedó en un mensaje de apoyo e indignación, sino que se comprometió a ayudar con donativos a organizaciones que luchan contra el racismo.

“Me comprometo a escuchar, aprender y actuar. Estoy decidido a poner fin a la privación de derechos de los afroamericanos, que ha estado presente durante demasiado tiempo” escribió en redes sociales el ganador de un Oscar.

Para DiCaprio unirse a causas sociales no es extraño, de hecho, es Mensajero de la Paz de Naciones Unidas, además de que se ha destacado por su lucha en contra del calentamiento global, lo que lo llevo a producir un documental para National Geographic y creó la Fundación Leonardo DiCaprio que lucha contra el cambio climático.