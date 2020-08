Tren México-Querétaro sólo es posible con inversión privada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que el Tren México-Querétaro sólo sería posible si se tiene inversión privada, pues el gobierno no tiene recursos suficientes para esta obra.

En su conferencia matutina el presidente dijo que no descarta la posibilidad de que la iniciativa privada sea parte de algunas obras como este tren que conectaría la Ciudad de México con Querétaro, además de que más adelante podría ser llevado hasta San Luis Potosí.

“Ahí solamente que se busque una sociedad, ahora que se está hablando de participación en la iniciativa privada en algunas obras, no descartamos esa posibilidad, el Estado no podría, me refiero al gobierno federal, no podríamos nosotros hacer esa obra porque además de los recursos que no los tendríamos, no nos alcanzaría el tiempo y no queremos dejar nada sin terminar”.

AMLO aseguró que por estos motivos no se podría hacer el proyecto, que se anunció y canceló durante la administración anterior, durante los años venideros.