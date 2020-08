AMLO promociona cachitos para la rifa del avión presidencial

Como lo había adelantado la semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se subió por primera vez al avión presidencial TP-01 en donde grabó un video promoviendo la rifa del valor comercial de la aeronave que se realizará el próximo 15 de septiembre.

En un video subido a sus perfiles de redes sociales con el título de “Compra tu cachito. Hagamos historia”, López Obrador presenta un recorrido breve por distintas zonas de la aeronave.

“Habiendo tanta pobreza” el avión presidencial bautizado era un insulto, dijo junto al asiento que habría sido asignado al mandatario en turno.

“Este avión los vamos rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia”.

El pasado 27 de julio, el Presidente ofreció su conferencia mañanera al pie del avión y desde entonces ya había referido los excesos de las administraciones pasadas al adquirir la aeronave y también dijo que no se subiría al avión.

En otro tenor el presidente dijo que no descarta la posibilidad de solicitar una consulta pública para enjuiciar a los expresidentes previo a que inicie el proceso electoral.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal apuntó que de acuerdo con la ley, para hacer una consulta ciudadana hay un plazo del 1 al 15 de septiembre.

Ante ello sólo mencionó que se “está a tiempo” para cuestionar a los ciudadanos y que él mismo lo propondría si no lo hacen los ciudadanos o el Congreso pese a que él está en contra.

Por otro lado, dijo que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los casos de Odebrecht y Genaro García Luna, si así se le solicita.

Y si es necesario yo, si me llama la Fiscalía. Todos, todos, todos. Que el pueblo sepa todo y que cada quien exprese su versión, y que sea la gente la que se vaya enterando de todo”, precisó.

Insistió en que la FGR debe llamar a declarar a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.