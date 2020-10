FRENAAA 2 “ME DAN TERNURA”

Un “FRENAAA 2” viene en camino; es encabezado por Claudio X Gónzalez y Gustavo de Hoyos, el líder de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), que es prácticamente un sector del PAN, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que llegará un nuevo movimiento opositor a su Gobierno, encabezado ahora por Claudio X González y Gustavo de Hoyos.

“Aprovecho para informarles porque ya se hizo público que se viene un nuevo movimiento, un FRENAAA dos, encabezado por este señor Claudio X González, o sea que todo se está cumpliendo, y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos”, indicó.

Al ser cuestionado sobre si se trataba del Bloque Opositor Amplio (BOA), un supuesto movimiento sobre el que habló en junio pasado, luego de que le llegaran unos papeles con una estrategia creada presuntamente por la oposición a su Gobierno, dijo que no.

“No, no es la BOA. No, se llama ‘Por el Sí’, o ‘Sí México’, algo así, porque dicen que nosotros somos no, no, no. (…) Entonces ellos están por el sí, sí, sí. Pero a diferencia del FRENAAA, que nada más confrontan, ellos son propositivos, eso es lo que dicen en su documento”, afirmó.

Añadió que no sabía si ya se había hecho oficial o no el movimiento, pero que le enviaron el documento del supuesto bloque, sobre el cual leyó un fragmento en la conferencia matutina.

“El Gobierno es no al diálogo, no a las libertades, no al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la legalidad…”, leyó el mandatario el supuesto documento del nuevo movimiento.

“Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve. Son tan sinceros”, comentó el presidente.

El movimiento Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) inició un plantón en Avenida Juárez de la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, mientras que el 3 de octubre se instaló en el Zócalo capitalino, donde permanecen hasta el momento en protesta exigiendo la renuncia de López Obrador.

“¿QUÉ LE MOLESTA SEÑOR PRESIDENTE?”, SÍ POR MÉXICO RESPONDE A AMLO

El movimiento Sí por México cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que los llamara “FRENAAA 2” durante su conferencia matutina.

A través de un comunicado explicaron que se organizan para no regresar a los de antes, pero tampoco desean quedarse como actualmente se encuentra el país.

“¿Qué le molesta Señor Presidente? ¿Qué los ciudadanos se organicen? ¿Qué haya gente que pienso distinto?”, cuestionaron.

Asimismo, explicaron que se Sí Por México está conformado por al menos 100 organizaciones que buscan poner en la agenda las grandes causas de la ciudadanía.

El movimiento se pronunció a favor del diálogo, la unidad, la justicia, el combate a la corrupción, así como al derecho de pensar diferente.

Por tanto, será el 20 de octubre cuando Sí Por México presente de manera formal su campaña.

En otro tenor López Obrador señalo que el Gobierno federal presentará denuncias contra quien corresponda si se comprueba malos manejos en la administración de los fideicomisos, afirmó este jueves el presidente “Si hay elementos, sí (habrá denuncias), si hay pruebas. Nada más en el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) había 90 fideicomisos. Entonces tenemos que saber cómo se utilizaba el dinero. Había mucho dinero que se transferían a grandes empresas”, explicó.

El mandatario defendió la iniciativa por la que se eliminan o modifican la operación de 109 fideicomisos pues señaló que los recursos ahora podrán beneficiar al pueblo de México.

López Obrador adelantó que los funcionarios propuestos para la evaluación de los fideicomisos preparan ya un informe sobre cómo era la operación y gasto y quiénes eran los beneficiarios de los fondos, mismo que será presentado en Palacio Nacional.

“Uno por uno (se van a explicar) para que haya transparencia completa y sobre cómo se van a manejar en el futuro”, indicó.