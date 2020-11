En comisiones, diputados aprueban el presupuesto de egresos con recortes al INE y a la FGR

Se contempla una disminución de 870 millones de pesos al INE y para la a la FGR 71 millones de pesos menos

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, con modificaciones y recortes a órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

La propuesta avalada por 34 a favor y 15 en contra, contempla una disminución de 870 millones de pesos al INE, que originalmente había solicitado un presupuesto de 27 mil 689 millones 801 mil 594 pesos.

El recorte también afectará a la FGR, con 71 millones de pesos menos, además del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) con 13.4 millones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con 23 millones, entre otros.

Legisladores de oposición criticaron la disminución a órganos autónomos por un monto general de 2 mil 184 millones de pesos.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, afirmó que se pretende avalar gastos que no incentivan ni atraerán inversiones en el país.

“Como está presentado el PEF para el siguiente año no se combatirá la crisis económica, por el contrario. No hay inversión reflejada en el PEF (…) este dictamen no refleja la situación real del país”, aseveró.

El legislador del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó que para el 2021 se pretende asignar menos dinero al Sistema Nacional de Vacunación, a pesar de que podría existir una vacuna contra la Covid-19.

Agregó que los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar no están reflejados en los gastos que tendrá el Sector Salud durante todo el año.

La representación de Morena en la Comisión de Hacienda defendió que exista un incremento a los programas sociales implementados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y calificaron como falsos los datos de la oposición sobre los recortes presupuestales a los estados y municipios en el 2021.

Este mismo martes se prevé que el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación sea aprobado en lo general, para comenzar la discusión de los artículos reservados durante los próximos días.