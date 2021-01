“No me gusta la censura”, AMLO critica bloqueo a cuentas de Trump en redes sociales

La libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo. Si ahí empieza a haber censura es motivo de preocupación”, expresó el presidente.

“Hay una cosa que ayer no me gustó del asunto del Capitolio, no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o Facebook; no estoy de acuerdo con eso”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en alusión al bloqueo temporal que hizo Twitter en la cuenta de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir? Nosotros estamos por las libertades. Esto lo digo porque existen las redes sociales y una de las cosas más importantes de los últimos tiempos fue precisamente que al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades, la gente pudo comunicarse abiertamente sin censura”, expresó en conferencia matutina.

“Imagínense que Twitter como empresa decida: ‘usted no porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña, va en contra de la buenas costumbres’. Si se censura en redes sociales, ¿qué va a quedar? Los medios de comunicación convencionales se han sometido al poder; entonces, la libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo. Si ahí empieza a haber censura, es motivo de preocupación”.

El miércoles, la empresa informó que había bloqueado temporalmente la cuenta de Trump, durante 12 horas, por “repetidas y graves violaciones” de las normas de integridad cívica de la plataforma de redes sociales y amenazó con una suspensión permanente.

Twitter dijo que requirió la eliminación de los tuits del mandatario norteamericano como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington, D.C., después de que partidarios del presidente irrumpieron en el Capitolio para presionar al Congreso para anular el resultado de las elecciones presidenciales.

Además, este jueves, el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que las cuentas de Donald Trump en Facebook e Instagram serán suspendidas durante al menos las próximas dos semanas y posiblemente de forma indefinida.