Campeón olímpico entre los invasores al Capitolio

El estadunidense Klete Keller, dos veces campeón olímpico de natación, fue identificado entre una turba que irrumpió en el Capitolio en Washington la semana pasada en las protestas pro-Trump, según publicaron varios medios.

The New York Times y SwimSwam, un sitio web de noticias sobre natación, informaron que Keller se encontraba entre los partidarios del presidente saliente Donald Trump que se abrieron paso hasta el Capitolio el miércoles pasado en una violenta protesta por el resultado en las elecciones presidenciales.

El video publicado por el sitio web conservador Townhall capturó imágenes aparentemente de Keller, de 1.98 metros, con una chaqueta del equipo olímpico de Estados Unidos dentro del Capitolio mientras la policía intentaba expulsar a las personas del área.

El Times informó que varios ex compañeros y entrenadores anónimos identificaron a Keller, mientras que SwimSwam dijo que al menos 12 personas del deporte habían identificado a Keller.

Ningún video mostró a Keller haciendo algo violento, aclaró el Times, aunque el simple hecho de estar allí abre la puerta a cargos federales de entrada ilegal y conducta desordenada.

El Times informó que las cuentas de redes sociales eliminadas de Keller incluían mensajes a favor de Trump.

Keller, de 38 años de edad, fue miembro del equipo estadunidense en el relevo de 4×200 metros libres, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas-2004 y Pekín-2008, encabezados por la leyenda de la natación Michael Phelps.

Keller también se llevó la medalla de plata en el mismo evento en Sydney-2000 y la presea de bronce en los 400 metros libre en los Juegos Olímpicos del 2000 y 2004.

The Times informó que Keller había trabajado recientemente como agente de bienes raíces en Colorado Springs, sede del Comité Olímpico de Estados Unidos.