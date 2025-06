Toluca reforzará operativos tras recientes accidentes en transporte público: Ricardo Moreno

Condena Ricardo Moreno recientes accidentes en Valle de Toluca

El Gobierno municipal encabezado por el alcalde Ricardo Moreno Bastida, reforzará los operativos de vigilancia y supervisión al transporte público que circula en la capital mexiquense, con el objetivo de proteger la integridad de las y los toluqueños, debido a los lamentables accidentes ocurridos.



Uno de los hechos que encendió las alertas fue el impacto de un autobús contra un muro de contención en la vialidad Isidro Fabela, a la altura de Tres Caminos, el pasado lunes 16 el cual dejó un saldo de 35 personas lesionadas, ocho de ellas trasladadas a hospitales, además ese mismo día se reportó otro percance entre unidades del transporte colectivo en la misma zona, donde uno de los conductores involucrados huyó del lugar, lo que ha generado un malestar social.



Al respecto, Moreno Bastida enfatizó que estos accidentes indignan y que el transporte público no puede continuar operando en condiciones que pongan en riesgo a las familias toluqueñas, por lo cual se actuará con firmeza, no se permitirá que se siga exponiendo la seguridad de la población, pues quien transporta vidas debe hacerlo con responsabilidad, o de lo contrario, enfrentará las consecuencias, en Toluca quien no respete la ley, no circulará impunemente, sentenció.



Subrayó que, si bien la regulación del transporte corresponde al Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento de Toluca no se mantendrá al margen y ejercerá todas sus facultades en materia de tránsito y vialidad, para ordenar la operación de las unidades dentro del municipio. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se pone en peligro la vida de quienes habitan y transitan por Toluca, desde el Gobierno Municipal vamos a hacer lo que nos toca, vamos a recuperar el orden”, afirmó.



A partir de julio se realizarán operativos en diversos puntos de la ciudad para verificar que los choferes cuenten con licencia vigente, que las unidades tengan en regla su documentación y seguro, y que las condiciones mecánicas de los vehículos sean óptimas. Las acciones estarán a cargo de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, en coordinación con la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes además supervisarán el cumplimiento del Bando Municipal y del Código Reglamentario.



En este sentido, el Bando Municipal de Toluca establece con claridad que está prohibido rebasar por el carril contrario, llevar acompañantes que distraigan al conductor o representen un riesgo para los pasajeros, y circular con las luces interiores apagadas durante la noche. También prohíbe el uso de cortinas o películas que impidan la visibilidad dentro del vehículo, así como el ascenso y descenso de pasajeros fuera del carril derecho o en sitios no autorizados. Todo esto, con el fin de garantizar viajes más seguros para la población.



Por su parte, el Código Reglamentario refuerza estas disposiciones al señalar que los operadores deben respetar las señales de tránsito, límites de velocidad, cupo autorizado y la visibilidad interior de las unidades. También faculta a las autoridades municipales a intervenir en operativos relacionados con el transporte público, especialmente cuando está en juego la seguridad ciudadana.